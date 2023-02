UFAM oferta cursos gratuitos de idiomas para o primeiro semestre de 2023, em Manaus

Os cursos devem iniciar a partir de 18 de março e as inscrições ocorrem no período de 08 a 21 de fevereiro

Manaus (AM) – A Universidade Federal do Amazonas (Ufam), por meio do Centro de Estudos de Línguas da Faculdade de Letras, oferta cursos de idiomas nas modalidades presencial e online, para o primeiro semestre de 2023, para o público interno e externo da universidade. Os cursos devem iniciar a partir de 18 de março e as inscrições ocorrem no período de 08 a 21 de fevereiro.

Na modalidade presencial serão ofertados os de Espanhol, Francês, Inglês, LIBRAS, Japonês, Português para Estrangeiros, Português para vestibulares e ENEM, Produção de Texto em Língua Portuguesa, Português para Surdos (60h/a).

Ja os oferecidos de forma online serão de Proficiência em Leitura e Compreensão de Textos em Espanhol (noturnos) de 2ª a 5ª; Francês e Inglês, de 2ª a 5ª, das 19h30 às 21h30 (60h/a) e aos sábados (8h30 às 11h30) exclusivos para acadêmicos de Mestrado e Doutorado.

Para mais informações você pode acessar o edital disponibilizado pela universidade.

