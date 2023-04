Preta Gil descobre traição do marido com ex-estilista; entenda

A relação dos dois já estava abalada no fim do ano passado, um pouco antes da cantora descobrir o câncer no intestino em janeiro.

Após oito anos juntos, chegou ao fim o casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy. A separação ganhou repercussão na internet nos últimos dias. Segundo o colunista Leo Dias, a relação dos dois já estava abalada no fim do ano passado, um pouco antes da cantora descobrir o câncer no intestino em janeiro.

A gota d’água aconteceu neste ano, após Preta Gil descobrir que Rodrigo estava saindo com sua ex-estilista.

A relação dos dois já estava por um fio em dezembro de 2022, mas a descoberta da doença da cantora, em janeiro de 2023, fez com que Godoy continuasse ao lado dela.

Mesmo que os dois permanecessem casados, a coluna de Leo Dias descobriu por fontes que ele estava saindo com outras mulheres no início do ano. Rodrigo então passou a sair com a ex-estilista de Preta, que terá o nome preservado por este espaço.

Quando Preta Gil conseguiu confirmar o que estava acontecendo, decidiu pôr um ponto-final na relação. Rodrigo Godoy deixou a casa da cantora na sexta-feira (14), um dia antes de ela sair do hospital e voltar para casa, após ser internada para tratar um choque séptico.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Preta Gil celebra 20 anos de carreira com show em São Paulo