Whindersson Nunes estreia em torneio internacional de boxe: veja onde assistir

Brasileiro participará do High Stakes, competição entre influenciadores do mundo todo

O humorista Whindersson Nunes estreará no High Stakes, torneio internacional de boxe entre influenciadores, neste sábado, a partir das 14h (de Brasília), em Londres, na Inglaterra. Com informações do site Lance.

O brasileiro enfrentará no ringue o polonês Filip “Filipek” Marcinek, e a transmissão brasileira será exclusiva do pay-per-view do site kingpyn.tv. A exibição da luta terá apresentação do “Podpah”, com comentários de Acelino Popó e Amanda Ribas.

Whindersson Nunes e Filip Marcinek realizaram a pesagem para a luta nesta sexta-feira. O brasileiro bateu o peso de 75,2 kg, enquanto o polonês anotou 73,9 kg. Durante o evento, o humorista utilizou dreads coloridos e um nariz de palhaço e falou ao adversário “o palhaço vai te pegar, igual o IT, a coisa”.

Os vencedores deste sábado se classificam para a semifinal do High Stakes, prevista para acontecer no dia 3 de junho, em Dublin, na Irlanda. Os derrotados também retornam ao card e se enfrentam entre si. A grande final será disputada no dia 5 de agosto, na O2 Arena, novamente em Londres.

Whindersson Nunes tem tratado o torneio de boxe com muita seriedade. Durante entrevista coletiva na semana passada, o brasileiro contou que interrompeu a carreira para se preparar para o High Stakes. Nas redes sociais, ele chegou a compartilhar alguns treinos com os seguidores.

