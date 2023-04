Influenciador de Manaus é preso acusado de aliciar um adolescente de 13 anos nas redes sociais

Manaus (AM) – O empresário amazonense e influenciador digital Jonathan Feitosa, de 26 anos, foi preso, na terça-feira (25), acusado de aliciar um adolescente de 13 anos, por meio de mensagens nas redes sociais. A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), após o pai do rapaz encontrar mensagens onde Jonathan oferecia dinheiro em troca de fotos íntimas da criança.

Em depoimento, o pai contou que descobriu que o adolescente tinha duas contas em uma rede social e encontrou a conversa entre o filho e o influencer. “Comecei a, calmamente, olhar o conteúdo. Ele mexeu com meu filho no dia 18 de abril”, disse o pai.

Nas conversas, Jonathan diz ter enviado uma foto intima para o adolescente e o instiga a também enviar. Ainda é possível verificar que o influencer tentou marcar um encontro com o adolescente em duas oportunidades, mas a criança dava desculpas para não ir ao encontro dele.

Conforme o delegado Costa e Silva, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus, o caso veio à tona porque o pai verificou as conversas no celular do filho.

“Ele [Jonathan] estava aliciando um menor, pedindo foto do órgão sexual dele, mandado foto das próprias partes íntimas, porém, o pai do menor mexeu no celular do adolescente e viu essas trocas de mensagens”, disse.

Após os procedimentos no 19º DIP, Jonathan passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

