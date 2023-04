Bolsa Idiomas abre vagas em Manaus; saiba como se inscrever

O Programa Bolsa Idiomas (PBI) abre, às 10h desta quarta-feira (26), as inscrições para os interessados em concorrer a uma bolsa para o estudo de uma língua estrangeira em escolas de idiomas da rede particular, em Manaus.

O prazo se estenderá até as 14h do dia 8 de maio. As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, pela internet, no Portal Espi, pelo link https://portalespi.manaus.am.gov.br/.

Este ano, a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), está oferecendo 32.356 bolsas, com descontos entre 50%, 75% e 100% no valor da mensalidade.

Para a seleção deste ano do PBI, o prefeito David Almeida conseguiu, junto à Câmara Municipal de Manaus (CMM), a redução da idade mínima para a participação no programa. Por meio de projeto de lei, teve a aprovação unânime dos vereadores e o PBI passará a beneficiar estudantes a partir dos 10 anos de idade, de famílias de baixa renda.

O PBI recebeu a adesão de 16 instituições de ensino de línguas estrangeiras que, juntas, estão ofertando vagas para sete idiomas: inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês e mandarim. Das 32.356 bolsas, 5%, o equivalente a 1.618 bolsas, são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs).

Critérios

Para concorrer a uma das bolsas, o candidato deve se enquadrar nos critérios estabelecidos no edital:

Ser residente na cidade de Manaus;

Ter idade igual ou superior a 10 (dez) anos;

Possuir renda familiar por pessoa não excedente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, o equivalente a R$ 3.960;

Estar cursando ou haver concluído o ensino fundamental;

Não ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público.

Para efeito de renda familiar são considerados como ganhos individuais dos membros do grupo familiar: salários (valor bruto), proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, comissões/gratificações, auxílio social (bolsa família, seguro social), pró-labore, rendimentos do trabalho não assalariado (auxílio-desemprego e remuneração de estágio), rendimento do mercado informal ou autônomo, rendimentos recebidos do patrimônio e renda mensal vitalícia.

