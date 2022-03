Projeto de esporte de base pretende atender 5 mil jovens no Amazonas

Manaus (AM)- Para alinhar ações voltadas ao esporte do estado, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), realizou uma reunião de integração com os novos membros do Projeto Esporte e Lazer na Capital (Pelci), na última sexta-feira (4), na sala de mídia da Arena da Amazônia. O projeto tem como objetivo atender mais de cinco mil jovens na capital e no interior.

Inicialmente, o projeto conta com três núcleos ativos: Arena Amadeu Teixeira, Vila Olímpica e CDC da Compensa. Ainda em março, o Governo deverá lançar novos núcleos que atenderão moradores da zona leste e da zona norte da capital.

“Com o trabalho do governo Wilson Lima, o Pelci é um projeto que veio para fazer história na capital e no interior. Todos os profissionais que trabalharão nos núcleos têm uma responsabilidade social grande na vida das crianças e jovens das comunidades. Ainda este mês, estaremos com novos núcleos nos campos que foram revitalizados por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), como Arena do Monte, Campo do Passarinho, Campo do Teixeirão e Baixada Fluminense”, ressaltou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

As atividades esportivas do Pelci são realizadas por meio das escolinhas e oferecidas de forma gratuita pelos projetos Escolinhas nos Bairros, Mais Futevôlei nos Bairros e Campeões da Vila, nas seguintes modalidades: futebol, futsal, futevôlei, atletismo, basquete, handebol, luta olímpica, entre outros. Além dos núcleos em Manaus, o Pelci contará também com polos em Codajás, Envira, Fonte Boa, Humaitá, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira.

“Queremos que os novos membros entendam a grandiosidade que o Pelci pode alcançar, nós temos muitos recursos e profissionais qualificados, então agora é hora de mostrar que a gente consegue captar bastante crianças e, através de modalidades esportivas, fazer a diferença na sociedade”, destacou o gerente do Pelci, Lucas Canavarro.

Atualmente o Pelci conta com cerca de 90 membros divididos em profissionais de educação física, estagiários e coordenadores que trabalham na linha de frente de cada núcleo. Para o profissional de educação física, Tiago Fernandes, que ministrará a modalidade de basquete em um dos espaços esportivos, o projeto é fundamental para a comunidade.

“Estou muito empolgado para começar a dar aula, ainda mais que o basquete não é um esporte muito popular, e através do Pelci a comunidade vai ter a oportunidade de conhecer e praticar esse esporte”, comentou o professor Tiago.

