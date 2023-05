Educação do futuro: É hora de levar novidades para dentro das salas de aula

Manaus (AM) – Sair da rotina e agregar conhecimento são atitudes essenciais, sobretudo quando o assunto é o aprendizado. O que é novo, conquista, fascina e faz com que tudo se torne mais fácil e divertido. É exatamente essa a proposta da Wyden dentro da instituição de ensino.

A Wyden propõe a aprendizagem baseada em competências, garantindo uma educação que afirme valores e estimulem ações que contribuam com a transformação social.

O processo de educação do ser humano é fundamental para o desenvolvimento dos grupos sociais e de suas respectivas sociedades, razão pela qual o conhecimento de sua história e experiências passadas são fatores essenciais para a compreensão dos rumos tomados pela educação no presente. O mundo mudou. Como resultado das transformações econômicas e sociais, essa visão do século XXI.

A inteligência artificial e algoritmos que permitem às máquinas realizarem tarefas até pouco tempo impensadas fazem parte da educação do futuro com o objetivo de aumentar a eficiência e personalizar a interação.

A tecnologia está dominando o ambiente escolar e muitos especialistas em educação afirmam que em poucos anos o ensino será personalizado e os professores precisarão estar preparados para essa evolução.

“Quando se trata de acompanhar a sofisticação tecnológica, aos docentes é necessário bem mais que capital cognitivo e competência semiótica equivalente, é exigida a capacidade de mediação adequada para o rompimento da superficialidade das informações que chegam aos montes para os alunos, e foco nos projetos que vão ao encontro do novo sensorium (novos focos de atenção), para construção do senso crítico”, conforme analisou Cláudia Monteiro, professora do curso de Publicidade e Propaganda e Jornalismo da Wyden.

Tecnologia

Tecnologia e neurociência andam juntas na educação do futuro. Elas estão transformando a capacidade cognitiva dos indivíduos tanto de forma intencional quanto não intencional. Isso serve para adaptá-los às interações com robôs e sistemas digitais, com as outras pessoas e seu entorno.

Reorientar as formas de ensino e aprendizagem de forma com que promovam o desenvolvimento integral do aluno. Nesse sentido, educadores devem estimular a criatividade, o autoconhecimento e o pertencimento social.

A tecnologia ajudará cada vez mais no processo de aprendizado dos alunos e caberá aos professores conduzirem de forma eficiente essa mudança. Para isso, eles precisam se capacitar e estar em um constante processo de aprendizagem para conduzir os alunos da melhor maneira possível e garantir um ensino de qualidade para as futuras gerações.

Conhecimento

Com o crescimento na qualidade da educação obtemos também um melhor aproveitamento das oportunidades no cenário mundial.

O termo tecnologia educacional remete ao emprego de recursos tecnológicos como ferramenta para aprimorar o ensino. É usar a tecnologia a favor da educação, promovendo mais desenvolvimento socioeducativo e melhor acesso à informação.

A participação na sala de aula também cresce com o uso de tecnologia. A internet também pode servir com uma grande biblioteca, com um vasto conteúdo de pesquisa e sites de notícias que disponibilizam conteúdo para análise.

Nesse novo contexto de aula, o papel do professor dentro da sala deve ser de um mediador, que ajuda o aluno a obter as informações necessárias para potencializar seu aprendizado. Além disso, o professor que está preparado para a interação com as novas tecnologias sabe que o aluno pode juntar uma base sozinho, porém, precisa de um especialista para nortear seu desenvolvimento. Por isso, continua sendo e sempre será tão importante a figura do professor para o aluno.

Pós-Graduação Wyden

A Wyden oferece mais de 100 Cursos de Pós-Graduação em diversas modalidades. Possui unidades espalhadas em todo país, inclusive, no ensino à distância. Os cursos de Pós-Graduação à distância são orientados por profissionais altamente experientes e especializados, que possibilitam o aprendizado prático e teórico no ambiente virtual.

O ambiente virtual oferecido pela educação a distância da Wyden é inovador e de fácil navegação. O sistema é interligado entre docentes, tutores e alunos e a metodologia de ensino estimula o desenvolvimento de competências exigidas pelo mercado, por meio de uma plataforma que acompanha o progresso do estudante de forma frequente e personalizada.

Por meio do site www.wyden.com.br . O inscrito pode realizar a escolha da pós-graduação Wyden, unidade de ensino, além de poder escolher a forma de ensino que deseja estudar entre os modelos: presencial e digital (EaD).

