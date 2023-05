“Governo vai oferecer mais de 20 mil soluções de moradia à população”, diz Marcellus Campêlo

Manaus (AM) – Formado em engenharia civil, com especialização em saneamento básico, o atual Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Marcellus Campêlo, gerencia programas voltados para população, como habitação, saneamento e desenvolvimento urbano. Ao Em Tempo, Campêllo, afirmou que a meta agora, com a Sedurb, é responder às demandas da população, trabalhar pelo estado e fazer as entregas necessárias.

O secretário ocupava o cargo de coordenador executivo da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), desde 2019, quando foi nomeado em maio de 2023, para a nova secretaria. A Sedurb foi uma junção da Superintendência de Habitação (Suhab), a Companhia de Saneamento (Cosama) e a UGPE, pelo Governo do Amazonas.

Em Tempo – Secretário, quais são as metas imediatas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) para os primeiros meses de gestão?

Marcellus Campêlo – A Secretaria vai trabalhar com temas muito importantes para a população, como habitação, saneamento, desenvolvimento da Região Metropolitana e os projetos especiais que a gente já vinha executando na UGPE (Unidade Gestora de Projetos Especiais). A Sedurb vai agregar órgãos de grandes ações, como a UGPE, a Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab) e Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama). Temos ações em andamento, como o Prosamin+ (Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior), que vai urbanizar 340 mil m² na área do Igarapé do Quarenta, no trecho entre a avenida Manaus 2000, na zona sul, e a Comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, zona leste. Também estamos com o Ilumina+ Amazonas, outro programa de sucesso e muito desejado pelas prefeituras do interior, por substituir a iluminação tradicional por LED, mais eficiente, econômica e ecologicamente correta. Na área de habitação, temos o Amazonas Meu Lar, com a oferta de 22.172 soluções de moradia à população. Há uma série de outros projetos sendo preparados e que, em breve, serão apresentados, de forma que todo o trabalho esteja diretamente relacionado à promoção do bem-estar da nossa população.

ET – Na Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), o senhor se destacou comandando programas de saneamento, principalmente o Prosamin+. E isso criou uma expectativa que a nova Secretaria amplie esse tipo de trabalho. Há planos de levar esses projetos ao interior?

Marcellus Campêlo – Mais do que planos, temos trabalho nesse sentido. Em Maués, concluímos o Programa de Saneamento Integrado (Prosai). Foi a maior intervenção urbanística, socioambiental e de saneamento básico já realizada no interior. Agora, estamos iniciando o Prosai Parintins. Os moradores do município já definiram a composição do Grupo de Apoio Local, formado por lideranças que irão acompanhar de perto todo o processo de implantação e execução do programa. Agora, estamos na fase de consulta pública, mobilizando a população para que participe, tire suas dúvidas, faça as suas sugestões para serem analisadas. Queremos ouvir as pessoas e a expectativa na cidade é muito grande. No Prosai Parintins, os investimentos serão de 87,5 milhões de dólares. Parte desses recursos virá de financiamento pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Nossa estimativa é que as obras comecem no primeiro semestre de 2024. A experiência em Maués foi muito exitosa.

ET – Um outro destaque da sua gestão foi o Ilumina+ Amazonas, algo que as cidades do interior ainda não contempladas esperam. No que esse programa se diferencia de outros projetos de iluminação pública?

Marcellus Campêlo – O Amazonas deverá se tornar o primeiro, ou um dos primeiros estados brasileiros, com iluminação pública toda em LED, na área urbana dos municípios. Começamos o programa no ano passado, continuamos avançando e vamos alcançar todas as cidades do interior. Apesar do foco na área urbana, com a implantação concluída em 43 municípios, já chegamos também a 43 comunidades rurais e indígenas. Além das vantagens já conhecidas do LED, como a redução de até 60% no consumo de energia e de emissões de gás carbônico na atmosfera, quero destacar um aspecto igualmente importante: as luminárias que estão sendo utilizadas atendem aos critérios de preservação da biodiversidade. E representam economia de custos para os cofres públicos. Nas cidades já contempladas, a vida noturna se transformou completamente. As pessoas se sentem mais seguras para andar à noite, as praças voltaram a ser ocupadas, os comércios deixam as portas abertas por mais tempo, a economia se beneficia. O programa é importante em todos os aspectos e a intenção do governador Wilson Lima é expandi-lo, neste segundo semestre, para os outros municípios.

ET – Esta semana foi destacado os recursos repassados pelo Governo do Amazonas para obras e programas em parceria com a Prefeitura de Manaus. Essa parceria indica um alinhamento entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus?

Marcellus Campêlo – O governador Wilson Lima sempre apoiou tudo aquilo que é importante para o desenvolvimento de Manaus e, nesse sentido, assinou com o prefeito David Almeida um protocolo de intenções em 2021. O total dos convênios com a Prefeitura, só para mobilidade, chega a R$ 580 milhões, incluindo obras de infraestrutura, como os viadutos na Avenida das Torres e Bola do Produtor, Passe Livre Estudantil para 170 mil alunos da pública estadual e municipal, assim como os recursos para o Asfalta Manaus. Atinge R$ 700 milhões, quando incluímos, por exemplo, as obras de implantação de rede de esgoto, reformas de feiras e mercados, construção do Parque Gigante da Floresta e outras ações. O Governo do Amazonas, portanto, sempre teve atenção especial com a população da capital, ao mesmo tempo em que procura também investir pesado no desenvolvimento do interior.

ET – Quais são os planos da Sedurb para o Amazonas Meu Lar? Está confirmado que o Governo do Amazonas fará uma parceria com o Governo Federal e pagar até a entrada das habitações que serão financiadas?

Marcellus Campêlo – Sim, este é um diferencial do programa, que vai tratar com atenção especial as famílias que não podem pagar a entrada dos financiamentos. Hoje, esse é o maior entrave para que saiam do aluguel. Estamos na expectativa que o Governo Federal lance o novo Minha Casa Minha Vida, para que possamos fazer esse alinhamento com o Amazonas Meu Lar. O programa do governo estadual vai oferecer 22.172 soluções de moradia à população, sendo 20 mil novas unidades habitacionais. Os investimentos chegam a R$ 3,9 bilhões, somando recursos estaduais e federais, via Caixa Econômica. Será o maior programa habitacional da história do Amazonas e contará com diversas modalidades de financiamento. Vai abranger as cinco faixas de renda previstas em programas federais com foco na habitação e com os quais o estado irá firmar parcerias.

ET – Então, isso significa que o Governo Lula e o Governo Wilson Lima vão trabalhar juntos?

Marcellus Campêlo – Governo Federal e Governos estaduais têm o dever de trabalhar juntos, pois ambos são instituições a serviço da população. Além do Amazonas Meu Lar, o governo federal tem se mostrado sensível às outras demandas apresentadas. A Sedurb está trabalhando nessas parcerias. Temos as portas abertas na Caixa Econômica, Banco do Brasil e outros órgãos federais para levar nossos projetos e conseguir apoio para a população do Amazonas.

ET- De todos os projetos a serem executados pela Sedurb, qual o senhor acredita que mais mudará a vida das pessoas que mais necessitam?

Marcellus Campêlo – Cada um tem a sua importância e o nosso entendimento é que são prioritários dentro dos segmentos que atingem. A orientação do governador Wilson Lima é que tenhamos um olhar sensível para melhorar a vida das pessoas. Por isso, todas as ações são voltadas nesse sentido. Buscamos soluções que vão do saneamento básico, como é o caso do Prosamin+, até a segurança pública, como o Ilumina+ Amazonas, que contribui nesse sentido. Também contribuímos com a educação, com o Passe Livre, pensamos em moradia, com o Amazonas Meu Lar, e até mesmo em diminuir o tempo em que as pessoas passam no trânsito, com os convênios para obras de mobilidade urbana.

ET – Falando em mobilidade, de que forma a Sedurb pode contribuir para o trânsito de Manaus? Há um consenso de que a cidade cresceu muito e as vias não comportam mais tantos carros. Há algum projeto nesse sentido?

Marcellus Campêlo – Já fazemos esse tipo de intervenção, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais. Um exemplo disso é o repasse de mais de R$ 80,2 milhões para a construção de um viaduto na Bola do Produtor. Também estamos investindo na construção do viaduto na Avenida das Torres, que vai solucionar um problema crônico do trânsito na cidade. Lá, o Governo do Amazonas tem um convênio de R$ 50,1 milhões com a Prefeitura de Manaus. Também temos uma parceria para o Asfalta Manaus. Os repasses de R$ 181,8 milhões são usados para recapear ruas em todos os bairros, e ainda temos R$ 13,1 milhões para auxiliar nas adequações do novo terminal rodoviário. Tudo isso é uma contribuição forte para essa questão, que se soma aos R$ 8,7 milhões para a construção da passarela da avenida Ephigênio Sales e aos 158,2 milhões para o Passse Livre Estudantil, todos projetos diretamente ligados à melhoria e segurança no fluxo de veículos e de pessoas na capital.

ET – Existe algum projeto político para que o senhor seja candidato em 2024? Seu nome é um dois mais lembrados como um perfil técnico e agregador na política do Amazonas. Gostaria de ser candidato um dia?

Marcellus Campêlo – Meu foco, hoje, é integralmente no funcionamento da nova secretaria, no trabalho que estamos executando em conjunto com a UGPE, Suhab e Cosama. Minha trajetória no serviço público sempre foi pontuada pelo trabalho técnico, pela execução de obras, de projetos, para os quais procuro dar a devida celeridade. A meta agora, com a Sedurb, é responder às demandas da população nas áreas que abrange, trabalhar pelo estado e fazer as entregas necessárias, seguindo as orientações estabelecidas pelo governador Wilson Lima.

