Congresso Internacional de Teatro do Amazonas apresenta espetáculos gratuitos em Parintins

Parintins (AM) – Neste sábado (20/05), o 1º Congresso Internacional de Teatro do Amazonas (Cita) apresenta os espetáculos “Imundo de Sofia”, de Ana Oliveira, e “Cabaré Chinelo”, do Ateliê 23, em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus). A programação é gratuita, no Centro de Estudos Superiores de Parintins (Cesp).

A partir das 13h, a atriz Ana Oliveira entra em cena com o solo “Imundo de Sofia”. A produção tem a proposta de dar voz e cor às pessoas que normalmente são ignoradas na sociedade.

Sofia é uma faxineira palhaça e vive de um trabalho pesado, que a coloca muitas vezes em situação de invisibilidade. O espetáculo vem para mostrar a capacidade que o palhaço tem de transformar a realidade com o riso e o olhar livre.

No encerramento do Cita, às 19h, o destaque fica por conta do “Cabaré Chinelo”, obra do Ateliê 23 inspirada na pesquisa de Narciso Freitas e em parceria com a companhia de teatro argentina García Sathicq. A história de Mulata, Balbina, Antonieta, Soulanger, Felícia, Laura, Joana, Luiza, Enedina, Sarah, Maria e Gaivota propõe uma imersão na Belle Époque manauara entre 1900 e 1920, para denunciar o tráfico de internacional e sexual de mulheres na capital do Amazonas.

A plateia pode acompanhar quatro momentos da peça por meio de recortes de jornais, no material presente no programa do espetáculo e disponível em QR Code.

O Cita é organizado pelo Curso de Teatro da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) em parceria com os coletivos artísticos Nupramta, Ateliê 23 e Soufflé de Bodó Company e tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

CineTeatro Guarany recebe mostra de filmes voltada para obras produzidas em Anori

Manaus vai sediar Conferência Anual da Ópera Latinoamérica; evento é inédito no Brasil

Causa indígena e ambiental no Festival de Cannes