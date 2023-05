Identidade visual do Prosai Parintins destaca obras de artista do município

As pinturas de Evanil Maciel ilustram o material gráfico e as peças de divulgação do programa, que realizará múltiplas obras na cidade

Parintins (AM) – A identidade visual do Programa de Saneamento Integrado (Prosai) de Parintins (a 369 km de Manaus) tem a marca de um artista plástico reconhecido internacionalmente por seu talento. Evanil Maciel, que é de Parintins, cedeu algumas de suas obras mais importantes para serem usadas na composição de todo o material gráfico e de divulgação do programa, nos impressos, papelaria, outdoors e no site oficial do Prosai.

O Prosai Parintins é um programa de múltiplas obras, que vai promover a requalificação urbana da cidade, levando saneamento e soluções de moradia. É desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), com obras executadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais do Governo do Amazonas.

De acordo com o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, engenheiro civil Marcellus Campêlo, a proposta, ao dar destaque às obras do artista parintinense, é integrar o programa dentro do contexto e realidade local, como parte da vida cotidiana do município e dos seus valores culturais. “A ideia de agregar a produção artística de Parintins ao Posai é no sentido de valorizar esse olhar cultural da cidade, fazendo com que o cidadão se sinta em casa”, afirmou.

Para Evanil Maciel, que desenha desde os 4 anos e se inspira no cotidiano da cidade, ver suas obras ligadas a um projeto socioambiental sustentável é uma honra. Hoje, com 67 anos, ele já contabiliza mais de 40 exposições, incluindo apresentações na Itália e na Áustria. Parte de seu acervo está na Pinacoteca do Estado do Amazonas e em The Art Collection – ICBEU, ambos em Manaus. “Eu nunca recebi tantos elogios como agora. Essa valorização, por meio do Governo do Amazonas, é algo transcendental. Ser eternizado em uma obra dessas, na minha cidade, é o máximo”, destaca.

Na opinião do professor da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), Diego Omar Silveira, que há dez anos estuda projetos culturais que integram Parintins e a comunidade, a iniciativa do Prosai em usar e valorizar a obra artística local, é fundamental e vai além do contexto do programa. “Essa ação é importante, pois a visão de que Parintins é um celeiro de artistas é muito forte lá fora, mas pouco trabalhada para dentro. Os artistas ainda têm pouco espaço para mostrar sua arte dentro da cidade”, salientou.

A designer responsável pela concepção do material gráfico do Prosai de Parintins, Polyana Encarnação, da UGPE, ressalta que ao longo da execução do programa mais artistas parintinenses serão convidados a contribuir com a identidade visual, nos equipamentos públicos que serão construídos nas áreas contempladas.

“A cidade de Parintins é rica em história, lendas, tradições e diversidade de expressões artísticas. A parceria combina conhecimento técnico e criatividade, resultando em um trabalho que representa a sustentabilidade socioambiental do programa. Os artistas possuem conhecimento profundo das tradições e valores locais, permitindo que traduzam a essência da comunidade, em elementos visuais significativos”, observou.

Consulta pública

No próximo dia 7 de junho, a UGPE realiza Consulta Pública sobre o Prosai Parintins. O objetivo é apresentar os projetos e ouvir da população, tirar as dúvidas e encaminhar sugestões para análise. A Consulta Pública ocorrerá no formato híbrido – presencial e virtual. As participações pelo site http://www.consultasociedadeprosaiparintins.am.gov.br/ já podem ser feitas, desde agora.

No dia da Consulta Pública, pela manhã, a partir das 8h, haverá a apresentação dos projetos para as instituições municipais, estaduais e iniciativa privada. À tarde, a partir das 12h, será para os 123 delegados líderes que compõem o Grupo de Apoio Local (GAL). A reunião da tarde é aberta e será realizada no auditório do Instituto Batista de Parintins, no Centro da cidade. Mas será transmitida em tempo real pelo site e pelas redes sociais do Governo do Amazonas no Facebook e YouTube.

