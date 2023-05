Nova secretaria de habitação deve ter empresário Jesus Alves como titular

Manaus (AM) – O empresário Jesus Alves (MDB), um dos deputados estaduais mais votados nas eleições de 2022, foi cogitado como uma possibilidade de assumir o cargo de secretário na gestão do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante). Sua nomeação tem como objetivo dar agilidade a projetos habitacionais com verba federais.

Os projetos de criação da nova Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf) e o Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor foram aprovados pela Câmara Municipal de Manaus (CMM), na segunda-feira (29).

Jesus Alves foi presidente do Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e atualmente recebe apoio político dos senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD), que, segundo informações de bastidores, deram seu aval para que David Almeida escolha o empresário ao cargo.

A Semhaf promoverá a regularização fundiária e habitacional coletiva, através da Reurb, ampliando as ações já realizadas pela Prefeitura e Governo do Amazonas. Caso seja nomeado Jesus Alves terá a oportunidade de contribuir no setor de construção civil, área que já tem experiência, para impulsionar projetos trabalhando em colaboração com o prefeito.

A pasta vai administrar estratégias de intervenção urbana para desenvolver programas habitacionais e reduzir o déficit na capital, passando a gerir o Fundo Municipal de Habitação.

Entre o patrimônio fundiário para gestão da secretaria constam áreas de desapropriação, imóveis decorrentes de aprovação de loteamento e terras originadas de atos de intervenção. A nova pasta vai possibilitar ainda maior e melhor controle de tais bens, assim como suas destinações, evitando o surgimento de ocupações irregulares e novas invasões nestes territórios.

Leia mais:

Presidentes do Uruguai e do Chile discordam de Lula sobre Nicolás Maduro

Ministro da Educação defende regulamentação das plataformas digitais

Presidentes do Uruguai e do Chile discordam de Lula sobre Nicolás Maduro