Projeto Manta-Manaus é discutido no Acre com a participação da Suframa

Manaus(AM)- A Suframa participou na quarta-feira (31) da 3° Reunião Ampliada do Colegiado de Deputadas e Deputados do Parlamento Amazônico, associação que reúne os parlamentares dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O evento foi realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, em Rio Branco, e a Autarquia foi convidada a participar com o objetivo de apresentar estudo técnico sobre a implantação do Projeto Multimodal Manta-Manaus.

O projeto Manta-Manaus remonta ao início dos anos 2000, sendo um dos eixos logísticos definidos pela Iniciativa para a Integração Regional Sul-Americana (IIRSA), aproveitando a estrutura portuária da cidade de Manta, no Equador, para o ingresso e saída de mercadorias principalmente do Polo Industrial de Manaus, de modo que, desde então, o tema tem sido tratado e acompanhado pelo Brasil e Equador, tendo a Suframa como uma das interlocutoras neste processo de discussão.

A finalidade do projeto é desenvolver a rota logística multimodal como alternativa à tradicional rota que passa pelo Canal do Panamá, por meio do aproveitamento dos portos, rodovias e hidrovias, com vistas a facilitar os fluxos de comércio entre os países amazônicos, reduzir o tempo de trânsito de mercadorias em até 15 dias e prover assim maior competitividade para a região.

Uma das propostas essenciais para viabilizar a rota é melhorar as condições alfandegárias no porto de Tabatinga (a 1.107 quilômetros de Manaus), cidade que possui Área de Livre Comércio (ALC) administrada pela Suframa e que detém grande potencial para se tornar um porto de transbordo de mercadorias no meio da rota, sendo assim um ponto natural para armazenamento de mercadorias e distribuição para outros municípios próximos, favorecendo também o abastecimento de Letícia, na Colômbia.

Além de apresentar o estudo técnico do Projeto Manta-Manaus, a Suframa ressaltou aos parlamentares da Amazônia o compromisso da gestão do superintendente Bosco Saraiva em trabalhar a interiorização do desenvolvimento, por meio da utilização dos marcos legais dos incentivos da Amazônia Ocidental e ALC, inclusive com a industrialização com a utilização de matéria prima regional.

“O projeto permite que a Suframa possa cada vez mais dinamizar esse controle da entrada de mercadorias, além de identificar gargalos para melhoria da estrutura logística e prospectar um corredor economicamente viável, com acesso ao Pacífico”, destaca o superintendente Bosco Saraiva.

Gargalos

A iniciativa também busca reduzir tempo e fomentar ações comerciais como rodadas de negócios, encontros e identificação de gargalos para melhoria da estrutura logística.

“Em Tabatinga tem a urgência do alfandegamento do porto local e precisamos refinar, com a participação dos demais estados aqui representados, o estudo da oferta exportável de produtos da Zona Franca de Manaus e dos municípios da Amazônia para escoamento ao Equador e demais países banhados pelo Oceano Pacífico”, ressalta o coordenador-geral de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais da Suframa, Arthur de Freitas Lisboa, que representou a Suframa no evento em Rio Branco.

