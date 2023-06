Whindersson confessa sobre possível volta com Luísa Sonza: “Estamos namorando”

Humorista falou abertamente sobre a sua atual relação com a cantora, com quem foi casado entre 2018 e 2020

Whindersson Nunes concedeu uma entrevista ao programa “Provoca”, da TV Cultura, e falou abertamente sobre sua relação com a ex-esposa, Luísa Sonza, e da possibilidade de voltarem a ser um casal.

O humorista afirmou que agora vê Luísa só como uma pessoa normal e fica sabendo sobre a vida da famosa pela mídia, assim como todo mundo:

“Povo pede pra eu voltar com ela… Mas eu não penso na Luísa, eu lembro da Luísa. Porque a Luísa é uma pessoa famosa, tem sucesso, está nos outdoors, na TV, nas publis, então eu a vejo. Não ignoro a pessoa com quem fui casado.”

Ele ainda contou que os dois costumam levar as notícias sobre uma possível volta do ex-casal com bom-humor:

“Saiu uma notícia de que a gente ia voltar e só estava esperando a hora certa [para divulgar]. Mandei mensagem pra ela: ‘Viu aí que estamos namorando? Pois é, fiquei sabendo pelas notícias’. Eu tenho um bom relacionamento com a Luísa. A gente é amigo, tranquilo, mas ninguém está falando de voltar, não.”

