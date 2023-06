Contêiner se soltar de carreta e cai de viaduto na Avenida Ephigênio Salles, em Manaus

Manaus (AM) – Um contêiner se soltou de uma carreta e caiu do viaduto Miguel Arraes, na Avenida Ephigênio Salles, Zona Centro-Sul. No acidente, um carro que trafegava embaixo do viaduto foi atingindo por pedaços de concreto e um poste destruído. Não houve feridos.

O acidente aconteceu após o motorista da carreta fazer uma curva em velocidade acima da recomendada e o eixo da carreta se soltar, momento que a estrutura se tombou, informou os agentes do Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU).

Com o auxílio de guindastes, o contêiner foi retirado da pista e colocado no canteiro da avenida e o trânsito liberado.

Já os fios e cabos do poste de energia danificado foram retirados da pista com o auxílio de equipes da concessionária de energia.

