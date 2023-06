Primeira edição do Amazon Poranga Fashion convida público para vestir-se de Amazônia

Programação acontece a partir desta terça-feira (06/06), às 19h, no Centro Cultural Povos da Amazônia, no Distrito Industrial

Manaus (AM) – O Amazon Poranga Fashion é um evento amazonense cujo foco é fomentar o empreendedorismo e a economia criativa no setor da moda. A abertura oficial da programação será nesta terça-feira (06/06), a partir das 19h, no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), avenida Silves, Distrito Industrial. A entrada é gratuita.

O evento tem o apoio do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Associação Amazônia de Produção, Organização e Incentivos Artísticos (Apoiar).

Desfiles, exposições, rodas de negócios e oficinas fazem parte da programação que contará ainda com a participação de nomes consagrados do mercado da moda, em atividades que acontecerão na capital amazonense e na cidade de Parintins. No total, serão três desfiles, oito oficinas, três palestras, uma mesa redonda, uma exposição e diversas apresentações culturais

Na abertura haverá ainda o lançamento da Exposição “Arte e Povos Originários” que apresenta a história da indumentária humana, na oportunidade – realizado pelo curso de Design de Moda, da Faculdade Santa Teresa, além de performances de artistas convidados e apresentações musicais.

Representatividade na Passarela



Estão entre os participantes alguns dos maiores nomes atuantes no mercado, como a empresária e designer de Biojoias, Rita Prossi; Vanda Witoto, líder indígena e coordenadora do Ateliê Derequine; Harim Feitosa, idealizadora da marca Soul Hara; Hadna Abreu, artista visual e curadora da Manart Galeria; Melissa Maia, figurinista, com mais de dez anos de carreira; Cooperativa de Artesãos do Amazonas (Coopam) e Yrá Tikuna, fundadora do Ateliê Aikunatchica.yra.

Para Amadeu Saterê Mawé, artista que irá ministrar a oficina de técnicas para iniciação no grafismo indígena o evento é um meio de sustentabilidade para os artistas. “Uma troca de conhecimento e identidade para a moda e expansão de cultura para com esse mundo da moda como inclusão e desconfiguração desse padrão colonial”, explica Amadeu.

A oficina do artista irá abordar os conceitos, significado e principalmente aprendizado ancestrais de cada povo através do grafismo corporal indígena. “A ideia é agregar juntamente com os parentes e compartilhar experiências em um espaço onde a diversidade indígena é destaque e poder complementar. E aprender”, destaca Amadeu.

O evento receberá ainda três convidados de honra: Maurício Duarte (indígena do povo Kaixana, fundador da marca homônima Maurício Duarte Brand). Ele estreou na São Paulo Fashion Week em um desfile digital, realizado em novembro de 2022. Em maio de 2023, Maurício apresentou na São Paulo Fashion Week sua coleção intitulada ‘Tramas’, ocasião em que foi aplaudido de pé pelo público.

Também estará presente Sioduhi, indígena do povo Piratapuya, de São Gabriel da Cachoeira; fundador e criativo da Sioduhi Studio; cofundador da Abya Yala Criativa; pesquisador e desenvolvedor da tecnologia Maniocolor, corante têxtil à base de casca de mandioca, além de outras atuações. Participando de forma virtual da mesa redonda “Resgate e Valorização dos Saberes Ancestrais na Moda”, o estilista Ronaldo Fraga, um dos maiores nomes da moda brasileira contemporânea, com 36 anos de trajetória.

Acompanhe e Participe



Em Manaus, as programações do Amazon Poranga Fashion acontecerão no Centro Cultural Povos da Amazônia, Instituto Cultural Brasil – Estados Unidos (ICBEU), e na sede do Ateliê Derequine, no bairro indígena Parque das Tribos. O local do desfile a ser realizado em Parintins, no dia 29 de junho, será divulgado em breve.

Atividades formativas



Para participar das oficinas oferecidas é necessário realizar a inscrição prévia, e preenchimento dos formulários que serão divulgados pelas redes sociais do evento (@amazoporanga). As demais atividades serão abertas ao público em geral, respeitando o limite de ocupação de cada local. Todas as programações terão entrada gratuita.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Estudantes de Design de Moda da FST realizam exposição no Amazon Poranga Fashion

Jandr Reis inaugura exposição ‘Jaraquiart” em Manaus

Coreógrafo do AM ministra oficina de boi bumbá, carimbó e ciranda no Panamá