Estelionatário é preso após enviar falso comprovante bancário em Manaus

Prisão ocorreu em uma quitinete no Boulevard Álvaro Maia, zona sul

Um homem identificado como Luigi Viana de Almeida, de 20 anos, foi preso em flagrante na última segunda-feira (12), pelo crime de estelionato praticado via plataforma on-line de compra e venda. A prisão ocorreu na quitinete onde o suspeito morava, no Boulevard Álvaro Maia, Zona Sul de Manaus.

O delegado Ivo Martins, titular do 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que a vítima estava anunciando para venda um jogo eletrônico na plataforma, a partir disso, Luigi demonstrou interesse no produto e enviou um comprovante falso de pagamento no valor de R$ 500, pois estava apenas como agendamento.

“A vítima não notou que o comprovante era falso e se tratava de um golpe, e enviou o produto para a casa do infrator via motorista de aplicativo. Logo em seguida, verificou que o dinheiro não estava na sua conta e entrou em contato com o entregador, e este informou que também não havia recebido pelo serviço de entrega e estava tentando localizar o indivíduo que havia recebido o produto e sumido”, explicou Martins.

Após sofrer o golpe, a vítima procurou a delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência.

De imediato, os policiais foram até o endereço do golpista e conseguiram encontrá-lo em uma quitinete, onde ele residia, e também recuperar o produto.

O jovem foi autuado por estelionato e será encaminhado à audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais

Marido de uma delegada em Manaus é preso por suspeita de estelionato

Foragido por estelionato no Pará é preso em Manaus após causar prejuízo de mais de R$ 300 mil às vítimas

‘Besouro Policial’ é preso por estelionato no Cidade de Deus, em Manaus