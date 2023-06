Rafaella Santos prefere sexo selvagem e confessa ter beijado mulheres

Depois de revelar que o namoro com Gabigol chegou ao fim, Rafaella Santos, a irmã de Neymar, abriu o jogo sobre sua intimidade. A influenciadora falou sobre suas preferências na hora H, posição sexual favorita e o que gosta de ouvir do parceiro durante o sexo. Questionada se já beijou mulheres, Rafaella temeu a reação do pai ao ouvir sua resposta, mas confessou que sim, já se relacionou com pessoas do mesmo gênero.

As revelações da irmã de Neymar aconteceram durante o podcast “PodCats”, apresentado por Camilla Loures e Lucas Guimarães. A apresentadora começou perguntando se Rafa prefere uma relação mais “amorzinho” ou “mais selvagem”. “Meu Deus… Meu pai vai me matar (risos). Ai, selvagem. Gosto de ser inesquecível”, respondeu ela.

Depois, Rafa foi questionada sobre o que mais gosta de ouvir durante o sexo, mas tampou a boca para responder. Lucas, então, sugere: “Meu amor?”. “Que meu amor o quê”, respondeu ela. “Minha piranha?”, sugeriu o apresentador. “Gostei… É disso para baixo. Não que eu seja [piranha], mas na hora ali eu estou sendo”, revelou.

Lucas, então, perguntou qual a posição sexual favorita da influenciadora. “Essa eu não posso falar”, respondeu Rafaella, fazendo o número quatro com a mão. A irmã de Neymar também confessou qual foi o lugar mais diferente que ela já fez sexo: “No avião”. E foi questionada por Camilla: “Mas no jatinho particular, né? Ou em avião comercial?”. A influenciadora gargalhou, dando a entender que o acontecimento teve um avião comercial como palco.

Em seguida, o apresentador perguntou se Rafaella já chegou a se relacionar com mulheres: “Eu queria saber se você já ficou com mulher. Uma amiga minha quer saber”. Envergonhada, a influenciadora demonstrou medo da reação do pai: “Posso ligar para o meu pai? Só rapidinho. Deixa eu ver se ele não me bloqueou. Pai, é só um marketing”. Mas, logo, ela abriu o jogo e confirmou: “Já”.

A irmã de Neymar não revelou a identidade da ou das mulheres que beijou. Afinal, foi a primeira vez que ela falou sobre qualquer tipo de envolvimento com pessoas do mesmo gênero. Até então, a influenciadora só havia assumido relacionamentos com homens.

Depois das revelações, Rafaella recebeu uma ligação de vídeo do pai. “Você escutou algumas coisas?”, perguntou a influenciadora. “Escutei, Rafaella, escutei tudo… Você pode mentir de vez em quando aí, tá? Não precisa contar a verdade não. Ou então omita, filha. Tem coisa que eu não preciso saber”, brincou Neymar Pai.

*Com informações do Extra

