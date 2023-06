Gloria Pires decide encerrar contrato com a Globo após 54 anos  

Atriz vai priorizar trabalhos por obra e flexibilidade na agenda para projetos com o streaming

Depois de uma relação de 54 anos, A atriz Gloria Pires, não irá renovar seu contrato com a Globo, o que encerra a relação de 54 da atriz com a emissora carioca.

Segundo reportagem do site Notícia da TV a cúpula de teledramaturgia procurou a artista para propor uma renovação, mas ela optou por não aceitar.

Gloria, assim como outros colegas vai se aventurar na produção e poder escolha para novos trabalhos nas plataformas de streaming.

No ar com Terra e Paixão a artista entendeu o prazo de seu contrato até a finalização da novela retornando apenas para trabalhos mais expressivos e com vínculo por obra.

🚨 FIM DE UMA ERA! Gloria Pires decide não renovar e encerra contrato com a Globo após mais de 50 anos. pic.twitter.com/onOYZbNkqh — UpdateCharts (@updatecharts) June 19, 2023

