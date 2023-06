Governo recebe comitiva da Conmebol para avaliação técnica da Arena da Amazônia

A inspeção teve o objetivo de avaliar a estrutura do estádio para as competições internacionais

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), recebeu, neste sábado (24), a comitiva da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e técnicos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para uma visita técnica na Arena da Amazônia com o objetivo de avaliar a estrutura do estádio para receber jogos internacionais de clubes e da seleção brasileira.

O secretário da Sedel, Jorge Oliveira, enfatizou que a Arena da Amazônia está preparada para realização das competições em razão da expertise de grandes eventos internacionais já realizados no estádio.

“Mais uma vez o Governo do Amazonas abre as portas para que o entretenimento e os esportes de alto rendimento, principalmente, a nossa seleção brasileira, que é o nosso orgulho nacional, venha para Manaus novamente. E essa visão do presidente Rozenha, junto com a Conmebol e a CBF de que aqui seja a casa das seleções amazônicas, é muito importante porque integra o país à Amazônia, assim como integra a visão da sustentabilidade; Aqui no Amazonas estamos sim preparados para receber grandes eventos, principalmente, a nossa seleção brasileira” , declarou.

O presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), deputado estadual Ednailson Rozenha, destacou o trabalho realizado pelo governo do Estado para a preparação de eventos internacionais. “A presença do Felipe Restrepo é fruto de um esforço pessoal do governador Wilson Lima para valorizar ainda mais o Amazonas no contexto Internacional”.

O gerente da Conmebol, Felipe Restrepo, fez a inspeção técnica na parte estrutural, em campo e nas adequações da Arena da Amazônia. “Vamos verificar a situação técnica da Arena, fazer uma auditoria oficial, e com base nessa auditoria tomar as decisões”.

*Com informações da assessoria

