Um ciclista de 41 anos morreu ao tentar passar com o veículo pelo Túnel Felipe Camarão, no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife, na madrugada desta terça-feira (27).

O local estava interditado pela prefeitura desde 00h de terça, e o Corpo de Bombeiros compareceu no túnel por volta das 5h, mas os militares encontraram o ciclista sem vida.

O corpo do ciclista foi levado para o Instituto de Medicina Legal da cidade. Testemunhas contaram que o homem levou um choque elétrico enquanto tentava passar pelo túnel. A causa da morte e a identidade da vítima ainda não foi revelada.

Ciclista morre ao tentar passar em túnel alagado pic.twitter.com/EwzUMf4YYB — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 27, 2023

*Com informações do G1

