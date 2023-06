Explosivo é detonado no IML pelo grupo Marte em Manaus

Manaus (AM) – Policiais Civis encontraram uma granada durante a noite de quarta-feira (28) e o explosivo foi levado para ser detonado na área do Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a sargento Eliana, após os policias encontrarem o explosivo, a área do IML foi escolhida como local para ser detonado, pois é considerado um espaço seguro.

O Grupamento de Manejo de Artefatos de Explosivos (Marte) foi acionado para atender a ocorrência e a granada foi explodida em segurança.

