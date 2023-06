Feira da FAS abre seleção para empreendedores de negócios sustentáveis no Amazonas

Manaus (AM)– A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) abriu a seleção para escolher 70 empreendedores de negócios sustentáveis para expor seus produtos na próxima edição da Feira da FAS, que será realizada no dia 16 de julho, com as temáticas de Festa Julina e Boi Bumbá. As inscrições são gratuitas e seguem até a próxima segunda-feira (3), no site: fas-amazonia.org/programas/solucoes-inovadoras/cidades-sustentaveis/.

A Feira da FAS é o tradicional evento mensal da instituição que movimenta mais de mil pessoas por edição. Lá, empreendedores oferecem produtos de origem sustentável e economia verde, como artesanatos, plantas, óleos essenciais, acessórios de beleza, roupas, receitas gastronômicas e muito mais.

Na inscrição, os interessados devem escolher o espaço que melhor se adequa aos seus produtos: Variedades, Gastronomia e Verde. No dia 5 de julho, a FAS informará, via e-mail, o resultado da seleção para todos os inscritos.

“A Feira da FAS é uma grande oportunidade de trazermos à tona ideias incríveis dos empreendedores amazônidas. O evento é pensado no lazer em família e amigos, com uma programação inclusiva, e tem um público fiel”, destaca a coordenadora da feira e responsável pela Agenda Cidades Sustentáveis da FAS, Cristine Rescarolli.

O evento também se destaca por sua programação cultural gratuita, com atividades para crianças, atrações musicais, debates sobre assuntos sociais e política pet friendly, permitindo a presença de animais de estimação. Para saber mais, acesse: fas-amazonia.org.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de programas e projetos nas áreas de educação, cidadania, saúde, empoderamento, pesquisa e inovação, conservação ambiental, infraestrutura comunitária, empreendedorismo e geração de renda.

A FAS tem como missão contribuir para a conservação do bioma pela valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade e pela melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia. Em 2023, a instituição completa 15 anos de atuação com números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas entre 2008 e 2021.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Americanas e FAS ampliam oferta de cursos de biodiversidade para transformar comunidades amazônicas

Acessórios valorizam a cultura, artesãos e a economia local para o Festival Folclórico

Amazonas receberá investimento de R$ 883 milhões para projetos de sustentabilidade