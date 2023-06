Prefeitura prepara nova política habitacional para acompanhar aumento da população

Manaus (AM) — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), se antecipou e já prepara uma nova política habitacional, mesmo antes da divulgação dos últimos dados do Censo 2022.

Atualmente, sob a gestão do prefeito David Almeida, Manaus atrai investimentos e promove o desenvolvimento, tornando natural esse crescimento populacional. Além disso, a capital amazonense é o mais importante centro econômico e industrial na região Norte do Brasil, atraindo pessoas de outras partes do país em busca de oportunidades de emprego e melhores condições de vida.

O titular da Semhaf, Jesus Alves, afirma que é natural que, com mais pessoas vivendo na cidade, haja um aumento na demanda por moradias, o que traz desafios, como a necessidade de expandir a infraestrutura e garantir que haja investimentos adequados em serviços públicos e qualidade de vida para todos.

“Manaus cresceu muito e tem tudo para continuar se desenvolvendo cada vez mais na gestão do prefeito David Almeida. Desse modo, seguimos firmes para fortalecer a infraestrutura da capital, incluindo a área habitacional e fundiária” , disse Alves.

Os investimentos do prefeito David Almeida em infraestrutura e serviços públicos melhorou a qualidade de vida da população, tornando a cidade mais atraente para novos moradores.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

