Seleção Brasileira faz 4 a 0 contra o Chile em último jogo pré-Copa

Brasília (DF) – A Seleção Brasileira feminina de futebol fez um amistoso contra o Chile, na Arena BRB Mané Garrincha, neste domingo (2), e deu show antes da estreia da equipe na Copa do Mundo. As jogadoras brasileiras golearam as chilenas por 4 x 0, com gols de Gabi Nunes, Duda Sampaio, Luana e Geyse. A torcida fez a festa. Vibrou e incentivou as meninas no estádio em Brasília.

Esse foi o último compromisso da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo feminina, que será disputada na Austrália e na Nova Zelândia.

Após o jogão, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, disse esperar que as energias positivas da torcida no Mané Garrincha sejam motivação para as meninas no campeonato mundial. “Esperamos o melhor delas. Sabemos o comprometimento que sempre vai ter e que nós continuaremos apoiando independentemente de qualquer que seja o desfecho”, afirmou.

Como foi o jogo

O Brasil começou pressionando a seleção chilena. Antes mesmo dos cinco minutos de partida, a Seleção tomou conta do campo de ataque e passou a cercar o gol da goleira Canales. Com uma postura claramente defensiva, as chilenas encontraram dificuldade.

Aos cinco minutos do primeiro tempo, após bola cruzada por Nycole na área, Gabi Nunes subiu e, de cabeça, abriu o placar para o Brasil, fazendo 1 x 0. O Chile tentava responder, mas era do Brasil as principais jogadas ofensivas. A equipe comandada por Pia Sundhage investia nas jogadas aéreas.

Com 20 minutos de jogo, as chilenas passaram a criar mais oportunidades. Após cobrança de falta, Karen Arya cobrou falta e carimbou a trave da goleira Lelê. Antes dos 30 minutos, mais uma vez, o Brasil mostrou eficiência nos cruzamentos. Antônia cruzou na medida e Duda Sampaio completou para o gol, marcando 2 x 0.

Não demorou para que a vantagem ficasse ainda maior. Após cobrança de escanteio, Luana recebeu na entrada da área e bateu colocado, sem chance para a defesa de Canales e marcou o terceiro do Brasil, vantagem que as brasileiras levaram para o intervalo.

E a segunda etapa começou no mesmo ritmo. Com 4 minutos de jogo, Tamires cruzou e Geyse completou para fazer 4 x 0 para o Brasil. A Seleção dominava as ações ofensivas, enquanto conseguia neutralizar as principais investidas das chilenas.

Aos 28 minutos do segundo tempo, Rafaelle deixou o campo para a entrada da rainha Marta. A torcida foi à loucura. O Brasil continuou próximo da área chilena, mas não conseguiu ampliar a goleada.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Carlo Ancelotti assume a Seleção Brasileira somente em junho de 2024

Seleção goleia Guiné em amistoso na Espanha

Assistir Copa do Mundo Feminina tem gasto inicial de R$ 12 mil ao torcedor