Projeto que implementa Botão do Pânico no transporte coletivo de Manaus avança na CMM

Manaus (AM) — O Projeto de Lei 262/202, que obriga a implementação do Botão do Pânico no transporte coletivo de Manaus, avançou na Câmara Municipal de Manaus (CMM) e está à uma discussão da aprovação final e envio para a sanção do prefeito. De autoria do vereador Lissandro Breval (Avante), o PL está há mais de 400 dias em tramitação na Casa Legislativa e é tema contínuo da cobrança do parlamentar.

“Os índices de criminalidade no transporte coletivo de Manaus são absurdos. Todo dia um cidadão é abordado por um bandido, tem seus bens roubados, isso quando também não é agredido ou até mesmo tem vida ceifada. O meu projeto seria uma resposta da Câmara para tudo isso. Finalmente meu projeto chega ao plenário e agora segue para a segunda discussão. Está a um passo do envio para a sanção do prefeito. E que todos nós possamos unir forças para que ele seja efetivamente implementado” , afirmou o vereador.

O Projeto Botão do Pânico tem como objetivo inibir a atuação de criminosos nos ônibus de Manaus por meio da implementação de um botão físico que permitirá o imediato acionamento de polícias em casos de abordagens de marginais.

“Eu entendo a segurança como responsabilidade de todos. Mesmo estando sob a alçada do estado, entendo que a Câmara pode sim contribuir para que esse tipo de ação tenha um fim. A população não aguenta mais tanta insegurança, tanta violência. Precisamos nos unir e fazer algo contra isso” , concluiu.

*Com informações da CMM

