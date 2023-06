Cantor Robinson Monteiro, destaque do “In Concert”, se apresentará no Teatro Amazonas

Manaus (AM) – O professor de canto Robinson Monteiro, um dos destaques do “In Concert”, espetáculo que ocorrerá nesta sexta-feira (30), às 20h, no Teatro Amazonas, diz que está na expectativa para a apresentação em Manaus. “É um privilégio estar no palco do Teatro Amazonas, um dos mais belos espaços do país”, afirmou.

Robinson é um dos convidados do evento, promovido pelo tenor amazonense Miquéias William. O espetáculo contará, também, com a presença das cantoras Ketlen Nascimento e Ellen Fernandes, e participação do Coral Vozes da Compensa e da Orquestra Passione.

Robinson, que já esteve outras vezes em Manaus, ressalta que é sempre um prazer poder voltar para realizar apresentações na capital amazonense.

“O público é muito receptivo. Estive na cidade em diferentes momentos da minha carreira como artista, e sempre fui bem recebido. Estou ansioso e espero conduzir uma linda apresentação para esse público especial”, destacou.

Referência na música soul e gospel, Robin Monteiro promete ao público um repertório em que incluirá as canções mais emblemáticas da sua carreira. O ponto alto do show será o dueto que fará com o tenor Miquéias William.

O cantor Robinson Monteiro ficou conhecido nacionalmente como “Anjo”, após ganhar popularidade, em 2001, apresentando-se no Programa Raul Gil, no SBT. O seu segundo álbum solo, intitulado “Anjo”, e lançado pela Warner Music, rendeu ao cantor o Disco de Platina, pela vendagem de mais de 1,5 milhão de cópias.

Do lírico ao popular

Segundo Miquéias William, o “In Concert”, já na sua quarta edição, tem como proposta promover o encontro de diferentes vozes do canto lírico e popular, além de gerar oportunidade para novos talentos.

“É uma honra para mim poder cantar ao lado de artistas como o Robinson, a Ketlen e a Ellen, que têm histórias diferentes na música, mas que se reconhecem no fazer arte”, observou.

A cantora amazonense Ellen Fernandes tem forte influência da música regional e a sonoridade moderna da canção popular. Ketlen Nascimento também mistura, no seu canto, o regional e a Música Popular Brasileira (MPB).

O “In Concert”, conforme frisa Miquéias, irá proporcionar ao público uma experiência diferenciada. “No repertório, terá canções como ‘O sole mio’, de Eduardo D. Capua, ‘Con te partiró’ e ‘L’abitudine’, de Andrea Bocelli, e ‘Amazônia’, de Ketlen Nascimento”, adiantou.

Idealizador do evento, Miquéias William iniciou os estudos de música com a professora Sueli Walcafre, fez curso de técnica vocal em Curitiba com Neyde Thomas e Rio Novello. Também teve como mestre o professor Benito Maresca, que foi um dos maiores tenores do Brasil. Miquéias integra o Coral do Amazonas e já fez parte de grandes espetáculos.

O Coral Vozes da Compensa, que também se apresentará no “In Concert”, faz parte de projeto social idealizado por Miquéias. É composto por pessoas selecionadas para receber formação musical sem custos, uma forma de transmitir a cultura do canto lírico, diz ele. A regência do coral é do maestro Everaldo Barbosa.

Os ingressos para o “In Concert” estão à venda nas Óticas Diniz, na bilheteria do Teatro Amazonas, no Centro, e no site www.shoppingingressos.com . Mais informações pelo número (92) 99200-8142.

*Com informações da assessoria

