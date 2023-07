Exposição de carros antigos ocorre em Shopping de Manaus, neste domingo (9)

Manaus (AM) – O Amazonas Shopping recebe, neste domingo (9), uma exposição de carros antigos. A exposição faz parte da programação do projeto “Domingou”, que ocorre a partir das 17h, no G1 do Edifício Garagem. Além disso, o centro de compras tem outras atrações para o período de férias, como o Parque Space Kids e o evento de games “Arena Amazonas Shopping”.

A exposição de carros antigos terá cerca de 200 veículos de modelos variados, como Opala, Fusca, Mercedes, Kombi, Chevette, Omega, entre outros. A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que essa é uma programação para toda a família, porque quem teve um desses carros vai poder matar a saudade e apresentar às novas gerações os veículos que foram sucesso em outras décadas.

O Amazonas Shopping tem também outras opções de programação para o fim de semana. Os fãs de jogos eletrônicos podem curtir o “Arena Amazonas Shopping” até o dia 23 de julho. O evento é gratuito e ocorre na Praça de Eventos Rio Solimões, próximo ao Rei do Mate, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e, domingo, das 12h às 21h.

No espaço tem opções de jogos arcades e consoles, além do espaço para as batalhas de Just Dance. Cada jogador pode brincar por até 30 minutos. A participação está sujeita à lotação do espaço, sendo de 25 pessoas por vez. O público também pode visitar o Museu do videogame e relembrar ou conhecer os jogos que já fizeram sucesso em outras décadas.

Outra atração é o parque Space Kids, inspirado em elementos do espaço, como naves e foguetes. O parque vai funcionar até o dia 30 de julho, na Praça de Eventos Rio Negro, no primeiro piso, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 21h. O ingresso para o parque é R$ 40, com direito a 30 minutos de muita brincadeira.

Os primeiros 500 clientes que fizerem a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis ganham 50% de desconto no ingresso para o parque. Os itens serão entregues a uma instituição filantrópica da cidade.

Entre as atividades disponíveis no Space Kids, estão a piscina de bolinha, pula-pula, escorrega e circuito de obstáculos, tudo decorado com a temática espacial, com astronautas, foguete e naves. Também tem espaço com mesas de interação para os pais poderem desenhar com os filhos.

Outras opções de lazer do Amazonas Shopping são os restaurantes, as estreias do cinema Kinoplex e os parques Florestinha e Puppy Play.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Capital Inicial traz turnê comemorativa “Capital Inicial 4.0” para Manaus no mês de agosto

Shopping de Manaus promove sessões gratuitas de contação de história e oficinas de desenho

Escritor amazonense lança romance sobre a criação do primeiro Evangelho de Jesus