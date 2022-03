Milton Ribeiro: “Não se ensina isso de nasceu homem, pode ser mulher”

Brasília (DF) – O ministro da Educação, Milton Ribeiro, voltou a fazer declarações negativas à homossexualidade nesta quarta-feira (9), ao dizer que não vai permitir que escolas do país ensinem “coisas erradas”, ao mencionar questões de gênero.

Segundo ele, não se pode incentivar que uma pessoa troque de gênero, por exemplo, e que “não tem esse negócio de ensinar ‘você nasceu homem, pode ser mulher’”.

“Nós não vamos permitir que a educação brasileira vá por um caminho de tentar ensinar coisa errada para as crianças. Coisa errada se aprende na rua. Dentro da escola, a gente aprende o que é bom, o correto, o civismo, o patriotismo”, afirmou o ministro durante evento do governo voltado à alimentação escolar.

“Não tem esse negócio de ensinar ‘você nasceu homem, pode ser mulher’. Respeito todas as orientações, mas uma coisa é respeitar, incentivar é outro passo”, acrescentou. A declaração não tem relação com nenhuma situação existente, porque não há registro de alguma proposta para que se “incentive” em escolas qualquer decisão relacionada à questão de gênero.

Não é a primeira vez que Ribeiro, que é pastor, faz declarações negativas à homossexualidade. Em setembro de 2020, durante uma entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o ministro disse que adolescentes homossexuais têm origem em “famílias desajustadas”. Posteriormente, ele pediu desculpas e alegou que a fala foi descontextualizada.

“Acho que o adolescente que, muitas vezes, opta por andar no caminho do homossexualismo [sic] tem um contexto familiar muito próximo, basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas, algumas. Falta atenção do pai, falta atenção da mãe”, disse Ribeiro na entrevista.

“Vejo menino de 12, 13 anos optando por ser gay, mas nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato. […] São questões de valores e princípios”, completou.

*Com informações do Metrópoles

