FUnATI realiza serviços para veteranos do Exército durante comemorações na guarnição de Manaus

O coral da FUnATI participou com canções que enaltecem a região amazônica

Dia do Veterano

Manaus (AM) – Na manhã deste sábado (15/07), a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) participou das ações em comemoração do Dia do Veterano na Guarnição de Manaus, ocorrido sede da 12ª Região Militar (12ª RM), Região Mendonça Furtado, na avenida Coronel Teixeira, zona oeste de Manaus.

Durante o evento, a Policlínica Gerontológica Darlinda Esteves Ribeiro da FUnATI ofereceu serviços como: triagem, testagem rápida, avaliação nutricional, educação em saúde e avaliação bucal.

Na abertura, o coral da FUnATI participou entoando canções que enaltecem a região amazônica como: “Amazonas Moreno”, do grupo Raízes Caboclas e “Lamento de Raça”, do Boi Garantido.

Após a apresentação, o Dr. Euler Ribeiro, reitor da FUnATI, realizou uma palestra sobre envelhecimento saudável.

“É uma honra poder participar deste evento que homenageia os veteranos do Exército. É importante que todos nós, mesmo não estando em atividade profissional, continuemos realizando exercícios físicos, caminhadas, para termos um envelhecimento com qualidade”, ressaltou o reitor.

No evento, o General Leite, comandante da 12ª Região Militar, enalteceu o trabalho realizado pela fundação.

“É um trabalho belíssimo e ao longo do tempo foi se fortalecendo e hoje eu indico a todos. É uma instituição padrão e aberta a todos, como o nome diz. Temos alguns pensionistas que participam lá, porém temos poucos veteranos, por isso, faço o convite a todos”, disse o general.

Leia mais:

Prefeitura lança editais de Gastronomia para o ‘#SouManaus Passo a Paço 2023’

Programa ‘Voa Brasil’, de passagens aéreas a R$ 200, será lançado no fim de agosto

Fim do teto de gastos pode aumentar despesas do governo em R$ 3 bilhões