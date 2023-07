Sargento do Exército mata colega por ciúmes em festa julina e é morto por policial

A sargento do exército Stephanie da Silva Magalhães foi morta a tiros, na sexta-feira (14), por um colega duranta uma festa julina organizada pelo Grêmio Recreativo de Subtenentes e Sargentos de Uberlândia, em Minas Gerais. O sargento Isaque Frederico Silva Ferreira foi o autor dos disparos e também foi morto a tiros por um policial penal que tinha a intenção de fazê-lo parar de atirar na vítima.

O namorado da militar também foi alvo de tiros disparados pelo assassino. Segundo fontes ouvidas pela CNN, ele era casado e tinha um “amor platônico” por Stephanie que nunca foi correspondido. O crime teria sido motivado por ciúme.

“Estávamos na festa, eu encontrei com ela saindo das barracas de comida, ela me abraçou me entregou o hot-dog dela para pegar minha filha no colo. Assim que ela pegou minha filha o Isaque já encostou do meu lado e efetuou o primeiro disparo. Ficou oscilando os disparos entre ela e o namorado que estava ao lado. Ela caiu e ele deu mais dois tiros nela já no chão” , diz fonte.

O depoimento da fonte foi confirmado.

Vendo que Isaque disparava contra o casal, um policial penal resolveu atirar contra ele para cessar os tiros. Segundo o Departamento Penitenciário de Minas Gerais informou à CNN, o militar que matou o sargento estava de folga.

O Comando Militar do Planalto (CMP), em nota enviada à CNN, informou que, além do namorado de Stephanie, outras duas pessoas ficaram feridas no tiroteio. Os “três feridos foram prontamente socorridos e encontram-se hospitalizados”. O órgão afirmou ainda a abertura de um inquérito policial militar e prometeu que os fatos serão apurados criteriosamente.

O 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Uberlândia, do qual faziam parte os soldados, expressou suas condolências aos familiares dos dois militares mortos e endossou o compromisso do CMP de mover um inquérito criterioso para apurar o crime.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), os corpos de Stephanie e Isaque form encaminhados para o Posto Médico-Legal de Uberlândia.

Tiroteio interrompeu o show

O grupo junino Forrozarte se apresentava na festa do Grêmio Recreativo de Subtenentes e Sargentos de Uberlândia durante o tiroteio. Elileudo Junior, um de seus membros, relatou a troca de tiros do seu ponto de vista em publicação feita no Instagram e afirmou que todos os integrantes da quadrilha estão bem.

“Graças a deus está tudo mundo bem da quadrilha. Aconteceu durante a apresentação, nós estávamos no meio da apresentação. A gente ouviu um disparo e achou que era bombinha, porque toda festa junina tem. Só que depois começaram mais tiros e mais tiros. O pessoal começou a correr e falar: “É tiro! É tiro! É tiro!”. Então todo mundo começou a correr desesperadamente” , contou.

“Vamos rezar pelas pessoas que infelizmente faleceram” , concluiu.

Enfermagem de Uberlândia em luto

A Associação dos Profissionais e Estudantes de Enfermagem de Uberlândia (Apeenf) também prestou homenagens à sargento, que integrava o quadro de oficiaos da saúde do Exército. Confira a nota na íntegra:

“A Associação dos Profissionais e Estudantes de Enfermagem (APEENF) lamenta profundamente o falecimento da jovem Técnica de Enfermagem Stephanie da Silva Magalhães. Natural do Rio de Janeiro, Stephanie fazia parte do quadro de oficiais da saúde do Exército Brasileiro, lotada em Uberlândia. A todos os familiares, amigos e colegas de trabalho, nossos pêsames e desejo de conforto. Desanse em paz, Stephanie” , afirmou a entidade em publicação feita no Instagram.

*Com informações da CNN Brasil

