Mãe de Zé Felipe afirma ter feito terapia para controlar ciúmes das namoradas do filho

Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe, e esposa de Leonardo reconhece que já foi uma sogra ciumenta, com as outras namoradas passadas de Zé Felipe. Ela afirma que trabalhou o ciúme na terapia e só assim conseguiu cortar o cordão umbilical com o filho único. Poliana e Leonardo são casados há 26 anos e dessa relação nasceu José Felipe, 25 anos.

A jornalista conta que quando conheceu a atual nora, Virgínia Fonseca, já estava no processo de se livrar desse tipo de sentimento. “Agora confesso que o Leonardo ainda tem um ciuminho (Virgínia)”, entrega.

Zé e Virgínia são casados há dois anos e são pais de Maria Alice, 2 anos e Maria Flor, 08 meses. Poliana relata que sua boa relação com a nora é cheia de amor e cumplicidade o que reflete na troca de afeto que tem com as netas.

“Temos uma relação maravilhosa e sei até onde posso ir. A gente se respeita muito. A nossa relação está baseada na amizade e na cumplicidade. É uma relação tão maravilhosa que a gente se comunica pelo olhar. Quando estou mal, ela olha e já sabe. Quando ela está mal, já olho, sei e falo: ‘está a fim de ficar sozinha?’ Ela diz que sim e comigo faz o mesmo. A gente se conhece muito e se respeita acima de tudo.”

A mãe do cantor faz terapia há mais de 15 anos e já tentou convencer o marido a fazer, mas Leonardo resistiu. “O Zé Felipe e a Virginia começaram a fazer. Dei a minha sugestão, pois sempre achei importante e muito válido para toda pessoa. Mas parece que eles pararam, inclusive estou muito triste com isso”, lamenta.

A família mora no mesmo condomínio em Goiânia na foto estão: Poliana, Leonardo, Zé e Virgínia.

*Com informações do Gshow

