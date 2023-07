UniCiesa abre inscrições gratuitas para vestibular macro segundo semestre

As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas diretamente no site da instituição até o dia 26 de julho

Manaus (AM) – O Centro Universitário Ciesa abre suas portas para aqueles que buscam excelência em educação superior, anunciando o vestibular macro (presencial) para o segundo semestre de 2023 para cursos presenciais. Com uma rica história de tradição e qualidade, o Ciesa é uma instituição reconhecida por formar profissionais altamente competentes e prontos para enfrentar os desafios do mercado.

As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas diretamente no site da instituição, www.ciesa.br, até o dia 26 de julho. A prova será realizada no dia 27 de julho às 19h no Centro Universitário CIESA, situado na Avenida Djalma Batista, n.º 4301 – Flores (ao lado do Carrefour de Flores). É a chance ideal para quem sonha em construir uma carreira sólida e promissora.

Para os candidatos há uma oportunidade ainda mais atrativa: Os 200 primeiros colocados serão premiados com uma bolsa de estudos de 69% para a duração total do curso escolhido, sem qualquer tipo de remanejamento de valores para outros semestres.

Os cursos terão início no dia 01 de agosto/23. A graduação em Direito, um dos cursos mais tradicionais e prestigiados da instituição, tem mensalidades de apenas R$ 739,97 com a bolsa de estudo. Já os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências da Computação também são oferecidos com mensalidades de apenas R$289,85 para os contemplados com a bolsa.

Além disso, os Cursos Superiores Tecnológicos – que incluem Análise de Sistemas, Gastronomia, Moda, Estética, Segurança Privada, entre outros – serão oferecidos com mensalidades de somente R$ 228,47 para aqueles que obtiverem a bolsa de estudos.

Excelência e tradição

A instituição Ciesa é conhecida pela excelência acadêmica e pelo compromisso com a inovação, oferecendo um ambiente de aprendizado inspirador e instigante. Com professores experientes e dedicados, o Centro Universitário proporciona uma formação sólida e compreensiva, visando sempre a empregabilidade e o sucesso profissional de seus estudantes.

Não perca essa oportunidade única! Inscreva-se já e comece a traçar o caminho para o seu futuro com o Centro Universitário CIESA, acesse www.ciesa.br e faça sua inscrição.

