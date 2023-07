Joana Darc reafirma compromisso com o meio ambiente e causa animal no Amazonas

A deputada esteve em reunião com nova delegada da Delegacia Especializada do Meio Ambiente

Manaus (AM) — A deputada estadual Joana Darc (UB) anunciou, na quarta-feira (26), a celebração do Acordo de Cooperação Técnica entre a Comissão de Proteção aos Animais, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Amazonas (CPAMA-Aleam) com a Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), que passa a ser comandada pela delegada Juliana Viga. A delegacia trata de maus-tratos aos animais e crimes ambientais no Estado.

O compromisso com a titular é para acelerar o desenvolvimento e dar prosseguimento com as demandas relacionadas às questões ambientais e de maus-tratos aos animais. Para a parlamentar, esse é o começo de um acordo que vai dar agilidade nas denúncias de animais maltratados no Amazonas.

“O objetivo dessa cooperação é facilitar as denúncias contra os crimes aos animais na capital e no interior do Amazonas. Todos os dias nos deparamos com maus-tratos a animais domésticos e silvestres, cães e gatos sendo abandonados nas ruas e sofrendo em cada canto do Estado. A nossa Comissão vai continuar atuando firme nesses casos, só que dessa vez será com a ajuda da Dema”, disse Joana, que é presidente da CPAMA.

Além disso, a parlamentar ainda sugeriu o treinamento com cursos preparatórios sobre bem-estar animal para toda a corporação da polícia civil. A proposta será levada para a Delegacia Geral Polícia Civil do Amazonas.

Nova Gestão na Dema

Na oportunidade, a Joana Darc parabenizou a delegada Juliana Viga pelo cargo e expressou seu total apoio à gestão da atual titular da Dema.

“É um enorme prazer saber que o Amazonas está em boas mãos, com uma mulher competente e à altura do cargo. Tenho certeza que ela vai fazer uma ótima gestão, trazendo segurança e qualidade de vida aos nossos animais e pra nossa flora também”, finalizou.

*Com informações da Aleam

