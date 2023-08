Operação Lei Seca autua motoristas por embriaguez em Manaus

Com o objetivo de reforçar a segurança viária, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) intensificou, entre os dias 28 a 30 de julho, as fiscalizações em vários pontos estratégicos de Manaus. A iniciativa da operação teve como foco a “Lei Seca” para evitar possíveis acidentes.

Ao todo, foram mais de 600 veículos abordados e cerca de 30 condutores autuados, por estarem sob o efeito de álcool ou por terem se recusado a realizar o teste do etilômetro.

Segundo o diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá, o foco é coibir práticas no trânsito que possam gerar perigo a vida do próprio condutor e dos demais usuários da via.

“Nosso objetivo é reduzir os números de infrações e, consequentemente, os de acidentes também, para que tanto o motorista, quanto o pedestre tenha sua vida preservada”, disse Rodrigo.

O coordenador da fiscalização de trânsito do Detran-AM, Arthur Cruz complementou afirmando que o foco será inibir a combinação de álcool e direção.

“Estamos empenhados para intensificar a Operação Lei Seca em diversas zonas da capital. Nossa intenção é reduzir o número de condutores dirigindo sob o efeito de álcool”, ressaltou Arthur.

Lei Seca

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os condutores sob efeito de bebida alcoólica passam a dirigir com sua capacidade psicomotora alterada, pondo em risco a vida, integridade e meio ambiente. A penalidade de multa no valor de R$ 2. 934,70 e ocorre a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

O Detran Amazonas continuará com todo o empenho atuando nos trabalhos da ‘Lei Seca’, a fim de garantir a segurança e reduzir o número de vítimas fatais no trânsito, na capital e no interior do Estado.

