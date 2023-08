Estão abertas as inscrições para o programa “Futuras Cientistas”

O programa começa com uma imersão científica, com atividades práticas em laboratórios, aulas remotas e palestras

Apesar de serem maioria na população brasileira, as mulheres estão presentes em menos de um terço das ocupações de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática no país. Os dados são da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

Para contribuir com a mudança desse problema, o Ministério da Ciência abriu inscrições para o programa “Futuras Cientistas”, por meio do Cetene, Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste.

Em 2024, o programa começa com uma imersão científica, com atividades práticas em laboratórios de centros de pesquisa, aulas remotas e palestras temáticas. Os grupos vão ser monitorados e as atividades realizadas seguindo metas da Organização das Nações Unidas. Ao longo do ano que vem, outras três etapas serão realizadas: banca de estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio, mentoria e estágios supervisionados.

Podem participar do programa: professoras e alunas do segundo ano do Ensino Médio das redes públicas estaduais. Ao todo são 470 vagas. As 320 estudantes contempladas vão receber um auxílio mensal de R$ 483, por meio do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), além de um kit para realização de experimentos dos planos de trabalho. As outras 150 vagas são para professoras.

Em uma década de programa, 70% das participantes foram aprovadas no vestibular, e 80% delas escolheram cursos nas áreas de Ciência e Tecnologia.

As professoras e alunas interessadas em participar devem fazer o cadastro, de graça, até o próximo dia 4 de setembro no site do Cetene, Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste.

