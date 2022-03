Marcelo Pontes disputa Brasileiro Sênior de Wrestling neste sábado (12) em SP

Conhecido como atleta de elite do time de MMA da Escola de Lutas José Aldo (MPBJJ/Nova União), Marcelo Pontes quer reviver as origens no wrestling

Manaus (AM)- Após um tempo longe do wrestling, o lutador amazonense Marcelo “Pão de Queijo” Pontes, de 22 anos, vai disputar o Campeonato Brasileiro Sênior da modalidade. Os combates acontecem neste sábado (12), a partir das 14h30 (de Brasília), no ginásio Teatrão, em São José dos Campos (SP).

Mais conhecido como atleta de elite do time de MMA da Escola de Lutas José Aldo (MPBJJ/Nova União), Marcelo Pontes quer reviver suas origens no wrestling.

Pão de Queijo iniciou a carreira aos seis anos de idade e treinou com lendas da luta olímpica amazonense na extinta equipe Nilton Lins, como José Falabella, Cosmo Dias, Waldeci Silva, Allan Ferreira, Helton Henrique e outros.

“Competi muito quando eu era cadete, ganhei vários campeonatos amazonenses, fui campeão da Copa América, depois parei por um tempo e voltei na época da Vila Olímpica com a seleção estadual. Desde 2017 que eu não disputo uma competição nacional de wrestling e estou pronto para mais esse desafio”, disse o atleta.

Pontes revelou que foi incentivado por amigos do esporte para voltar ao tapete. A força veio de amigos do esporte, entre eles os atletas e professores David Moreira e Allan Ferreira, ambos nacionalmente conhecidos.

A motivação extra é que o Brasileiro Sênior serve como critério para acesso ao programa Bolsa Atleta do Governo Federal. O campeonato também é seletiva para o Sul-Americano.

“Todo atleta de alto rendimento pensa no Bolsa Atleta, um incentivo durante todo o ano que ajuda muito no nosso dia a dia como atleta, os nossos custos, então quero muito entrar nesse programa. Estou treinando, batalhando para conseguir os objetivos e espero ter um retorno muito bom”, disse Pão de Queijo, que está inscrito no estilo livre masculino até 86 kg.

