Ana Beatriz Barbosa lota plenária do Studio 5 para falar sobre equilíbrio emocional

Manaus (AM) – Considerada um fenômeno editorial com 14 livros publicados, a psiquiatra, escritora e palestrante, Ana Beatriz Barbosa Silva, reuniu quase três mil pessoas na plenária do Studio 5 Shopping e Convenções, nesta quarta-feira (2).

O evento, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), por meio do Departamento de Assistência à Média e Pequena Indústria (Dampi), já anunciou como próximas atrações em Manaus, em parceria com o Sebrae: Cristiano Zanetta – Batman do Brasil, Ronaldo Lemos e Caito Maia.

“Estamos muito felizes em ter proporcionado mais uma palestra que, com certeza, fará um diferencial na vida de muita gente. A Dra. Ana Beatriz, além de ser um ser humano maravilhoso, faz jus à fama de fenômeno. E olha que ela já foi renegada por muita gente que, hoje, a contrata. Parece ironia, mas é como ela disse: cada pessoa é um ser único, necessário e que precisa confiar na missão que possui nesta vida”, considerou a gestora do Dampi, Erlen Montefusco.

Palestra da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa sobre equilíbrio emocional Foto: Divulgação

Para a publicitária Luna Abecassis, a palestra “Importância do Equilíbrio Emocional nas Tomadas de Decisões”, foi bastante esclarecedora.

“Eu acompanho o trabalho da Dra. Ana Beatriz e me identifico muito com ela, sobretudo, sobre o tema Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Ela tem contribuído muito sobre o tema e ajudado muita gente a se entender e que é possível minimizar seu impacto no desempenho escolar, na vida profissional e também nas relações afetivas”, avalia.

Sobre o Dampi

O Dampi é o braço da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), em capacitação profissional.

De acordo com Montefusco, a realização de palestras com personalidades nacionais também é compromisso do setor, e já foram realizadas diversas durante todos esses anos.

Ainda este ano, a proposta é continuar a fomentar conhecimento e formação de massa e dar acesso ao público em geral a palestras com ícones nacionais.

“Essa é uma missão que não é tão fácil, em função da nossa logística complicada. Em junho, tivemos uma com o professor Leandro Karnal, que abordou a necessidade de estarmos em constante atualização em um mundo de mudanças”, destacou.

Erlen Montefusco adiantou a parceria com o Sebrae que trará a Manaus, Cristiano Zanetta – Batman do Brasil, Ronaldo Lemos e Caito Maia, respectivamente dias 18,19,20 de Outubro.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Combate ao exercício ilegal da medicina pode ser reforçado no Amazonas

Empresas podem implementar salas de apoio à amamentação para mulheres

Planos de saúde especializados em animais domésticos chegam a Manaus