Homem suspeito de envolvimento na morte de grávida é procurado em Manaus

Débora Silva Alves, de 18 anos, estava no 8º mês de gestação

Manaus – Um homem identificado como Gil Romero Machado Batista, está sendo procurado após ser considerado o principal suspeito da morte de Débora da Silva Alves, que tinha 18 anos. A vítima estava grávida de oito meses.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima desapareceu no dia 29 de julho deste ano, quando saiu de sua residência para encontrar o suspeito, que seria o pai do bebê.

O corpo da jovem foi encontrado na quinta-feira (3), por uma equipe da DEHS, em uma área de mata no Mauazinho, Zona Leste, após um dos envolvidos na ação criminosa indicar onde o cadáver estaria.

Denúncias

Quem tiver informações a respeito do paradeiro deste homem, deve entrar em contato com pelos números (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

