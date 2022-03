Fapeam prorroga inscrições dos editais do PCE, Prodoc, Parev e POP

Manaus (AM) – A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) prorrogou o prazo de inscrições dos quatro editais de apoio à formação de recursos humanos e popularização da ciência.

Pesquisadores e professores têm a próxima quarta-feira (16) para submeter propostas aos programas Ciência na Escola (PCE); de Apoio à Formação e Qualificação de Doutores (Prodoc/Fapeam); de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas (Parev) – Chamada I; e de Apoio à Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação (POP CT&I).

A decisão de prorrogação foi aprovada pelo Conselho Diretor da Fapeam, diante do número expressivo de propostas em edição e não concluídas no processo de submissão.

Os interessados em concorrer aos editais devem realizar as inscrições on-line, por meio da Plataforma SigFapeam, disponível em: www.fapeam.am.gov.br.

Todos os critérios e requisitos para concorrer nos certames estão especificados e disponíveis no site da Fapeam.

Os editais podem ser consultados no endereço http://www.fapeam.am.gov.br/editais/?aba=editais-abertos/.

Formação de recursos humanos

A edição 2022 do PCE recebe propostas de professores de escolas estaduais do Amazonas e municipais de Manaus.

Com investimento de mais de R$ 5 milhões oriundos do tesouro estadual, o edital apoiará até 700 projetos no Amazonas.

A iniciativa é voltada para despertar a vocação científica e incentivar talentos entre os estudantes de escolas públicas da educação básica, assim como contribuir para formação continuada de professores.

Outro programa na linha de formação de recursos humanos altamente qualificados é o Prodoc, que conta com investimento da ordem de R$ 935 mil para apoiar até 15 propostas.

O edital concederá bolsas de pós-doutorado no país e no exterior para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, visando contribuir para a ampliação da ciência, tecnologia e inovação.

Neste edital, podem participar pessoas com título de doutor que residam no Amazonas.

Popularização da ciência

No campo da popularização da ciência, o Parev apoia a realização de eventos regionais, nacionais e internacionais, nas modalidades presencial, virtual ou híbrida, sediados no estado do Amazonas, relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), como congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclos de palestras, conferências e oficinas de trabalho.

O objetivo é divulgar resultados de pesquisas científicas e contribuir para a promoção do intercâmbio científico e tecnológico no estado.

A Chamada I do edital tem aporte de mais de R$1,2 milhão e contempla eventos a serem realizados no período de agosto a dezembro de 2022.

O POP CT&I é outra ação da Fapeam para incentivar e apoiar a realização de eventos de popularização da ciência.

Desta vez, prioritariamente no interior do estado, por meio do financiamento da produção e distribuição de materiais educativos para democratizar o conhecimento em CT&I e fortalecer a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia/2022.

O edital do POP CT&I conta com montante de R$ 800 mil do Governo do Estado. Podem submeter propostas graduados, mestres e doutores.

*Agência Amazonas

Leia mais:

Fapeam divulga edital para apoio ao pós-doutorado no AM

AM lança edital para artesãos que desejam participar do Salão do Artesanato, em Brasília

Ufam divulga edital de seleção para Mestrado Profissional em Ciências Ambientais