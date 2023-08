Neto que matou avô a pauladas em Rio Preto da Eva é preso

John Emerson da Silva Oliveira, de 22 anos, foi preso na quinta-feira (10), no momento em que tentava fugir para Boa Vista. O jovem é suspeito de matar o próprio avô, Francisco Ferreira, de 78 anos, que foi morto a pauladas e chutes no município de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas, durante a terça-feira (8).

Segundo o delegado Henrique Brasil, o corpo da vítima foi localizado por familiares na quarta-feira (9). As investigações iniciaram, a fim de identificar a autoria do crime e foi possível constatar que se tratava de John Emerson, neto de Francisco.

“Durante as investigações, verificamos que o suspeito era integrante de uma organização criminosa, e levava outros indivíduos do grupo para o sítio do avô, motivo que passou a gerar conflitos e discussões frequentes entre eles”, relatou o delegado.

Ainda conforme a polícia, em decorrência desses conflitos, John Emerson quis se vingar de Francisco, e na noite do delito, entrou no quarto e o atingiu com diversas pauladas e chutes na região da cabeça. A vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Foi representada pela Justiça pela prisão temporária do infrator, e a ordem judicial foi decretada pelo Poder Judiciário.

“Verificamos que ele estava tentando fugir e estava no Terminal Rodoviário de Manaus, bairro Flores, zona centro-sul, onde embarcaria em um ônibus para Boa Vista, estado de Roraima, onde foi preso”, contou Henrique Brasil.

John Emerson responderá por homicídio. Ele passará por audiência de custódia, e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

