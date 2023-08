Literatus oferece serviços de estética gratuitos na Arena de Ideias, neste domingo (13)

Manaus (AM) – O Centro de Ensino Literatus está entre as marcas presentes no Arena de Ideias, que acontece até domingo (13), no Manaus Plaza Shopping & Convenções. O evento é realizado pela apresentadora e produtora de eventos Norma Araújo e vai oferecer uma programação com palestras, oficinas, brindes, bazar, entre outros.

O Literatus vai oferecer, neste sábado (12), das 10h às 21h, serviços gratuitos da área estética, entre eles, massagem relaxante, quick massage e limpeza facial.

No mesmo dia, às 15h, o público poderá acompanhar um bate-papo da instrutora do curso Técnico em Estética, a esteta Jeniffer Jaqueline Marques, com Norma Araújo, sobre o empreendedorismo na estética e beleza, segmento que tem atraído cada vez mais profissionais, dos recém-formados aos mais experientes.

Esse mercado promissor, segundo a mantenedora do Centro de Ensino Literatus, Elaine Saldanha, é um reflexo que tem sido sentido desde a pandemia de Covid, que trouxe muitas mudanças na rotina da população, principalmente no interesse em aderir a hábitos de saúde e bem estar.

“As pessoas querem se cuidar mais, comprar cosméticos e aderir a tratamentos estéticos não somente com interesse estético, mas com foco na autoestima e qualidade de vida”, avalia a gestora do Literatus.

Durante a Arena de Ideias, a instituição realizará ainda sorteios de cursos livres e matrículas para as formações técnicas e auxiliares que fazem parte do seu portfólio. O curso Técnico em Estética estará exclusivamente com matrículas no valor promocional de R$ 9,90.

A capacitação técnica tem duração de 18 meses e trata do embelezamento, promoção, proteção, manutenção e recuperação estética da pele. Seleciona e aplica procedimentos e recursos estéticos, utilizando produtos cosméticos, técnicas e equipamentos específicos, de acordo com as características e necessidades do cliente. Utiliza técnicas de atendimento ao cliente, orientando–o sobre ações de proteção à saúde cutânea.

