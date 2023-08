Contadores de história realizam encontro na Biblioteca Pública do Amazonas, neste sábado

Manaus (AM) – A Biblioteca Pública do Amazonas receberá neste sábado (12/08), das 9h às 11h, o evento “Deixa Eu Te Contar!”, que consiste no II Encontro de Contadores de Histórias no Amazonas. A ação é uma parceria entre o Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado. A biblioteca fica na rua Barroso, 57, Centro de Manaus.

A primeira versão do “Deixa Eu Te Contar” aconteceu em setembro de 2020, com a realização de um curso para formação de professores em ambiente virtual, oferecido pela pasta municipal de educação.

Neste ano, o projeto dá continuidade às atividades, mas agora em caráter presencial, convidando contadores de histórias para uma troca de saberes. O objetivo é conhecer os diferentes coletivos, a fim de fortalecer a arte de contar histórias, fenômeno que utiliza diferentes estratégias de mediação como a literatura e outras formas de expressão artística.

“Queremos reunir contadores de histórias e pessoas interessadas no assunto, para trocar experiências e refletir sobre como realizamos essa arte e o que achamos importante sobre ela”, declarou a professora Carolina Brandão, diretora do Núcleo de Difusão Cultural do Museu Amazônico, sobre o objetivo do evento.

“O desenvolvimento da arte de contar histórias, o conhecimento de suas estratégias, inclusive a mediação da leitura, o cinema, e as rodas de conversas espontâneas, são formas que agregam pessoas entorno da imaginação e da criatividade, condições essenciais para afirmação de um pensamento sensível e sustentado na alteridade”, conclui Carolina.

Mania de Ler

Neste encontro, confirmaram presença grupos como o Rodas de Leitura Manauaras, Formas em Poemas e a Bruxinha LEPAP, além do Programa Mania de Ler, realizado pela Secretaria de Cultura do Amazonas, que se destaca pelo incentivo à leitura para crianças e adolescentes.

“Eu vejo essa ocasião como um momento em que podemos apresentar o nosso programa, além do espaço que nós estamos disponibilizando para os profissionais de literatura. Mais do que isso, vejo em ambos os projetos a importância da divulgação da literatura amazonense”, afirmou a coordenadora do Mania de Ler, Oiana Couto.

O programa, que se concentra no Largo de São Sebastião, tem atraído cerca de 200 pessoas aos domingos com a participação de escritores amazonenses.

Além da integrar o II Encontro de Contadores de História, o Programa Mania de Ler também realizará a sua programação habitual no domingo (13/08), das 17h às 19h30, com a presença da escritora Lucila Bonina, além da Biblioteca Volante Aníbal Beça, que possui um acervo de mais de 1.200 livros.

