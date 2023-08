Maués ganha ampliação do sistema de abastecimento de água

A construção de quatro novos poços com 60 metros de profundidade e um reservatório elevado foi realizada com recursos do Estado

O governador Wilson Lima entregou, neste sábado (19), o sistema complementar de abastecimento de água do município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus), onde também inaugurou o loteamento da estrada do Guaranatuba e uma unidade móvel de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC).

Realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), a obra complementa o sistema entregue, em 2019, pelo Estado, por meio do Programa de Saneamento Integrado de Maués (ProsaiMaués), e amplia o abastecimento de água na cidade.

“Esse sistema de abastecimento de água faz parte do Prosai. E lembro que, em 2019, eu vim com o prefeito e a obra estava parada e sem perspectiva de retorno. E no final de 2019, entregamos e recuperamos a área da lagoa. Com isso, montamos o sistema de abastecimento de distribuição de água no município de Maués, elevando o tratamento de esgoto. Maués é a cidade do interior do Amazonas com o maior percentual de tratamento de esgoto”, ressaltou o governador Wilson Lima.

O novo sistema, no bairro Donga Michiles, é composto de um reservatório elevado com estrutura em concreto armado, com capacidade para 150 metros cúbicos, além de quatro poços com 60 metros de profundidade, que se somam a outros sete poços e cinco reservatórios entregues pelo ProsaiMaués. A estrutura tem, ainda, muro de fechamento em seu entorno, calçamento, área permeável, sistema SPDA (para-raios) e uma subestação.

“Em 2019, o governador inaugurou o ProsaiMaués e uma das solicitações da população era a ampliação do sistema para o bairro Donga Michilles. Então conseguimos recursos, licitamos a obra e executamos. E agora estamos ampliando essa rede para a população do bairro”, destacou o secretário da Sedurb e coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo.

O autônomo Raimundo Dias, 49, é morador do bairro Donga Michiles, e afirmou que vive outra realidade com sua família. “Antes era muito ruim, porque a gente esperava e não vinha direito; queria lavar roupa e não dava, mas agora a nossa realidade é outra, e a gente agradece muito ao governador por esse investimento. Estamos muito contentes”, declarou o morador.

Participaram da entrega do novo sistema, o prefeito de Maués, Junior Leite, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade, o deputado Sinésio Campos, a deputada Alessandra Campelo e secretários estaduais.

ProsaiMaués

O ProsaiMaués contou com investimentos na ordem de 35 milhões de dólares, sendo parte dos recursos custeados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). As obras realizadas foram de saneamento básico e requalificação urbanística do entorno das lagoas do Prata e do Maresia, que ganharam, ainda, equipamentos públicos, como áreas de convívio social e prática esportiva, além de paisagismo, arborização, estacionamento e iluminação de LED. Da área de intervenção foram reassentadas 208 pessoas.

Por meio do programa, foram implantados mais de 18 quilômetros de rede de coleta de esgoto em Maués. Outros 13 mil metros de redes já existentes, que se encontravam danificadas e assoreadas, foram recuperados. Após as obras, mais de 50% das residências da sede do município estão ligadas à rede de coleta e tratamento de esgoto.

O programa também expandiu em sete vezes a capacidade de armazenamento de água da cidade, com a construção de sete poços para captação de água potável e cinco novos reservatórios.

Na área rural, foram construídos 13 poços equipados com sistema movido a energia solar, levando água potável às comunidades indígenas Monte Salém, Novo Belo Horizonte, Terra Nova, Boas Novas, Sagrada Família, Santo Anjo, Livramento I, Livramento II, Nova Liberdade, Santa Izabel, Marau Novo, São Benedito e São Pedro.

*Com informações da assessoria.

