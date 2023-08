Homem é preso suspeito de estuprar mulher na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – João Maricaua de Freitas, conhecido como “João Bocal”, de 55 anos, foi preso nesta segunda-feira (21), suspeito de estuprar uma mulher de 24 anos. O crime aconteceu no dia 6 de agosto deste ano, por volta das 21h, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste da capital amazonense.

Segundo o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 28º DIP, na ocasião do crime, a jovem estava retornando da igreja para sua casa caminhando por uma via pública e abordada pelo suspeito, que a puxou à força pelos braços e a levou para a casa dele, naquela mesma localidade.

“Já na residência, o homem consumou o estupro. Após a violência sexual, a vítima conseguiu fugir e procurou a delegacia, onde registrou o Boletim de Ocorrência (BO). Imediatamente iniciamos as investigações e descobrimos a identidade do suspeito”, disse o delegado.

Conforme a autoridade policial, com base no material coletado no decorrer das investigações, foi representada à Justiça pela prisão preventiva do indivíduo, e a ordem judicial foi decretada na sexta-feira (18), pela Central de Plantão Criminal. Nesta segunda-feira, ele foi localizado e preso em sua casa, naquele mesmo bairro.

João Maricaua de Freitas responderá por estupro. Ele foi encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

Leia mais

Polícia procurado homem que estuprou enteada de 14 anos em Manaus

Homem é preso suspeito de estuprar irmãs e passar IST para criança de 11 anos, em Manaus

Tio é suspeito de estuprar sobrinha em casa na Zona Leste de Manaus