Ramal da Cooperativa recebe obras de pavimentação e ampliação, na zona rural de Manaus

Com investimento no valor de R$ 76,6 milhões, a previsão é que a entrega seja realizada no primeiro semestre de 2025

Manaus (AM) – O Ramal da Cooperativa, localizado no quilômetro 14 do Ramal do Pau Rosa, situado no quilômetro 21 da rodovia BR-174, está recebendo obras de pavimentação e ampliação, em Manaus. A ação estão sendo realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Com investimento no valor de R$ 76,6 milhões e previsão de entrega para o primeiro semestre de 2025, a obra contempla a realização de serviços de terraplenagem, drenagem superficial e profunda, pavimentação e sinalização, em uma extensão de 33,43 quilômetros.

A pista do ramal terá sete metros de largura, com acostamento de um metro para cada lado e pavimento com espessura de cinco centímetros em concreto asfáltico.

Nesta etapa, estão em execução os serviços de limpeza, terraplanagem com corte e aterro ao longo dos primeiros 15 quilômetros do ramal; pavimentação com escavação e regularização de subleito; aterro; compactação para alargamento da caixa viária; e drenagem profunda.

O Ramal da Cooperativa é de grande importância econômica para os seus moradores e para a capital amazonense. Ao longo de sua extensão há outros 22 sub-ramais. Ao fim do ramal está localizada a Comunidade Nossa Senhora de Fátima, que é cercada pelo rio Tarumã.

Assentado pela reforma agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) desde 1997, o agricultor Valmir Seixas elogiou a pavimentação em andamento.

“Lá no ramal onde moro, aqui próximo, não chegava carro onde meus produtos estavam e eu não tinha como escoar a minha produção. Hoje, nós vemos as máquinas trabalhando e muitas coisas já mudaram e eu creio que mudará ainda mais e para melhor”, destacou.

Para o agricultor Ivanei da Silva, que mora no ramal desde 1998, o asfaltamento do ramal é a realização de um sonho para todos os produtores locais.

“Estou muito feliz com as obras que estão acontecendo. É um sonho para quem mora na área rural, hoje, presenciar esse asfaltamento, que vai beneficiar a todos nós”, comemorou.

O ramal tem três escolas, dois postos de saúde e um posto policial. Lá, a principal atividade econômica dos moradores locais consiste na agricultura e na criação de galinhas poedeiras e de corte, em granjas situadas ao longo de sua extensão.

Com um fluxo de veículos intenso de veículos e por não ter um sistema de drenagem adequado, o ramal passou a apresentar problemas que dificultam o escoamento da produção e a trafegabilidade dos moradores e usuários da via, levando insegurança durante a locomoção.

Melhorias

De acordo com o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima, a obra permitirá a resolução dos problemas enfrentados pelas famílias do ramal da Cooperativa.

“O Governo do Amazonas trabalha para levar bem-estar e melhorar cada vez mais a qualidade de vida da população. Com essa obra, iremos proporcionar uma infraestrutura boa e de qualidade para as famílias do ramal da Cooperativa, de modo que irá contribuir com o desenvolvimento social e econômico da região”, destacou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Governo do Amazonas assina ordem de serviço para obras de saneamento básico do Prosamin+

Condomínio Quintas de São José do Rio Negro anuncia avanço das obras, em Manaus

Governo executa obras de pavimentação da Rodovia AM-453, em Manacapuru