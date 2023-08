Manaquiri (AM) – Um homem, identificado como Janisson Costa Medeiros, de 21 anos, foi morto a facadas após defender sua irmã em uma briga com ex-cunhado, no bairro Areal, município de Manaquiri, no interior do Amazonas. O caso ocorreu na quarta-feira (23).

Segundo a polícia, o casal estava separado há quase seis meses, mas o suspeito insistia em manter contato com a mulher. No dia do crime, o homem foi até a casa da família da vítima e pediu para usar o celular da ex, porém ele iniciou uma confusão porque percebeu que o aparelho estava bloqueado com senha.

Com o casal discutindo, Janisson tentou interferir na briga e foi confrontado pelo ex-cunhado. A vítima foi até a cozinha, pegou uma faca e partiu para a luta corporal com o ex-cunhado. Porém, ele acabou levando uma paulada na cabeça e foi desarmado. Em seguida, o suspeito cravou a faca no peito do homem.

Janisson chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito fugiu após o crime e ainda não foi localizado. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

