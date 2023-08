Codam aprova investimentos de R$ 671 milhões e geração de 2 mil novos empregos no AM

Manaus (AM) – A 303ª reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) realizada, nesta segunda-feira (28), deliberou pauta com 48 projetos e investimentos estimados em R$ 671,1 milhões e geração de mais de 2 mil novos postos de trabalho. A reunião foi presidida pelo governador Wilson Lima no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), na avenida Joaquim Nabuco, Zona Sul de Manaus.

O volume de investimentos demonstra um cenário de retomada da economia, com expectativa otimista em relação ao Polo Industrial de Manaus (PIM), refletindo resultados positivos na geração de emprego e renda para a população amazonense.

“Nesta reunião tivemos a participação de todos os entes que têm um papel de investimento nesse processo de investimentos no estado do Amazonas. Hoje foram aprovados 48 projetos que representam mais de 2 mil empregos, com mais de R$ 600 milhões em investimentos. Esse é um momento importante e uma quantidade significativa de projetos, e é isso que faz a nossa economia girar e que faz a atividade industrial no Amazonas ser mais pujante”, explicou o governador.

A instalação de novas empresas é tida como importante para a economia do estado e na vida da população amazonense. “No momento em que se tem mais empresas investindo no estado do Amazonas, há mais empregos sendo gerados. E quando uma pessoa é contratada por uma empresa no Distrito Industrial, essa pessoa tem, na maioria das vezes, a possibilidade de colocar um filho em uma escola particular e ter um plano de saúde, e isso desafoga a pressão sobre o estado. E quando essa empresa se instala, ela recolhe ISS para a Prefeitura; ICMS para o estado, ou seja, há uma movimentação na economia”, afirmou.

Nesta terça-feira (29), o governador Wilson Lima participa de uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em Brasília (DF), para tratar sobre a questão da reforma tributária em defesa da competitividade da Zona Franca de Manaus (ZFM).

O Codam é um órgão colegiado com funções de assessoramento do Governo do Amazonas nos assuntos referentes ao desenvolvimento econômico e social e na formulação da política de incentivos fiscais e extrafiscais do Estado, tendo à frente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que tem como gestor Serafim Corrêa.

“Temos trabalhado buscando melhorar o ambiente de negócios, que é fundamental para atrair novos investimentos”, disse o secretário da Sedecti, Serafim Corrêa.

Projetos

Na pauta do Cieam foram avaliados 48 projetos, sendo 24 de bens finais e 24 de bens intermediários, dos quais 21 de implantação, 22 de diversificação e cinco de atualização. Um dos destaques da pauta foi o projeto da Yamaha Motor Componentes da Amazônia, para atualização da linha de produção, representando 15,8% do total de investimentos (R$ 101,3 milhões), com previsão de 86 novos postos de trabalho.

Outro destaque foi a Amazon Packing And Ecopolymers, com um projeto de implantação estimado em R$ 67,8 milhões, com 54 novos empregos. A Whirlpool também se destacou com novos investimentos de R$ 43,9 milhões, que vão gerar 526 novos postos de trabalho.

Interior do Amazonas

Para o interior do Amazonas, entre os destaques do Codam estava a Frutilita Fabricação de Conservas de Frutas, na cidade de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), que investirá R$ 3,7 milhões no projeto de implantação, com 15 novos postos de trabalho.

Participação

Estiveram presentes na reunião, os secretários de estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa; de Produção Rural (Sepror), Daniel Borges; da Fazenda (Sefaz), o secretário-executivo Dario Braga, representando o secretário Alex Del Giglio; o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva; o presidente da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), Antônio Silva; o presidente da Associação Amazonense dos Municípios (AAM), prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa; o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz; o conselheiro da Petrobras, Marcelo Ramos.

*Com informações da assessoria

