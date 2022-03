Vídeo: jiboia é encontrada em tanque de combustível de carro

Um morador de Planaltina, no Distrito Federal, foi surpreendido com um passageiro inusitado no carro. Uma jiboia estava entre a tampa que acessa a bomba de combustível e o tanque do veículo.

O caso ocorreu no sábado (12), no Núcleo Rural Jardim Morumbi em Planaltina. O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA) da Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionado para retirar o animal do interior do veículo. O processo foi filmado.

Veja vídeo:

Jiboia é encontrada dentro de tanque de carro

Segundo os militares, a cobra estava em perfeito estado de saúde e, por isso, foi reintroduzida na natureza.

