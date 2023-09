Homem é preso em Manaus após aplicar golpes em vários estados do Brasil

Francio Carlos Pinto de Araújo, de 43 anos, foi preso preventivamente na terça-feira (12), por estelionato praticado em vários estados do Brasil. A prisão ocorreu na rua Tenório Teles, bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste de Manaus.

Segundo o delegado Mauro Soares, na ocasião do crime, o suspeito visitava estabelecimentos comerciais, alegando que divulgaria os serviços dos comércios em emissoras de rádio. Após fechar o negócio e obter o pagamento, ele cortava, de imediato, o contato com as vítimas.

“Em outras situações, o indivíduo chegou a prestar o serviço oferecido, mas não o divulgava na radiodifusão. Além disso, após ganhar a confiança dos proprietários dos comércios, ele prometia arrematar os veículos deles abaixo do preço de mercado em leilões de automóveis em Manaus, se configurando em outro golpe”, falou.

Conforme o delegado, três vítimas registraram a ocorrência na unidade policial, motivo pelo qual foram iniciadas as investigações em torno do caso e a equipe policial tomou conhecimento de que havia um mandado expedido pela 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, no Ceará, em novembro de 2022.

“Embora houvesse os procedimentos em desfavor do autor, foi difícil localizá-lo pelo fato do mesmo se locomover para os outros estados. Recebemos informações de que Francio retornou a Manaus e, no dia de ontem, logramos êxito na sua prisão”, contou.

Francio responderá por estelionato, será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

