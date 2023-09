Festival “Lona Aberta” reúne artistas circenses de diversas regiões do Brasil em Manaus

Manaus (AM) – Manaus está prestes a ser invadida pela magia e encanto do circo em sua primeira edição 100% presencial do Festival Lona Aberta 2023. Sob a direção dos artistas Francine Marie e Jean Palladino, o evento promete ser uma celebração única das artes circenses na região, com a participação de talentosos artistas locais e de outras regiões do Brasil.

Este ano, o evento recebeu inscrições de quase 120 artistas de diferentes localidades, incluindo Tocantins, Ceará, Brasília, Rio Grande do Sul, Paraíba e Amazonas. Após um rigoroso processo de seleção, 14 artistas foram escolhidos para apresentar técnicas de palhaçaria e números aéreos acrobáticos, entre os dias 27 e 30 de setembro, no Centro Cultural Barravento.

Maruska Ribeiro durante espetáculo no Ceará Foto: Divulgação

A curadora do festival, Francine Marie, enfatiza a variedade de técnicas e performances artísticas dos selecionados e sobre o que o público pode esperar nesta edição.

“Como o intuito do nosso festival é buscar a maior pluralidade possível, deixando a lona aberta mesmo, recebemos propostas diversificadas, mesmo entendendo que o custo amazônico ainda é um fator decisivo”, disse a curadora.

A primeira edição presencial do Festival “Lona Aberta” é um marco importante para o segmento do circo no Amazonas, que busca consolidar-se na rota dos festivais circenses do Brasil.

“Acreditamos que será importante para que mais apoios e patrocínios cheguem, para superarmos os desafios e expandirmos nossas fronteiras nas próximas edições”, acrescentou Francine.

Durante os quatro dias de apresentações, o público pode esperar surpresas emocionantes e uma programação diversificada. As mostras serão divididas em: Selma Bustamante, Acrobanabacia, Noite de Gala e Mostra de Variedades. Além disso, ocorrerão ações formativas, com oficinas de palhaçaria, aéreos dinâmicos, acrobacias, malabares e o segundo Fórum de Discussão “Meu Norte é o Circo”, que contará com o lançamento de uma pesquisa conduzida pelo ator e diretor Jean Palladino. Confira a programação completa nas redes sociais do Centro Cultural Barra Vento.

Superela Circo Travessia em espetáculo no DF Foto: Juliana Caribé

Artistas selecionados no Festival Lona Aberta 2023

Allan Barros (PB)

Jean Winder (AM)

Marcos Efraim (AM)

Teffy Rojas (AM)

Laisa Silva (AM)

Iogan Montefusco (AM)

Laura Fernandes (RS)

Circo Travessia (DF)

Maruska Ribeiro (CE)

Vitória Feitosa (TO)

Saltimbancos (AM)

Ayla Taynã (AM)

Andira Angeli (AM)

Palhaço Gororoba (AM)

